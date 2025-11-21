µõµ¶¸øÊ¸½ñºîÀ®¤Î¸ø±×ÄÌÊó¡¡¹Åç¸©¤ÎÂÐ±þ¡ÖÂÅÅö¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡×¡¡Âè»°¼Ô¤Ë¤è¤ëÄ´ºº·ë²Ì¸øÉ½
¢£¹Åç¸©¡¡¿ù»³Î¼°ì ÁíÌ³¶ÉÄ¹
¡Ö¸©À¯¤ËÂÐ¤¹¤ë¸©Ì±¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¸©¤Ï21Æü¡¢Âè»°¼Ô¤Ë¤è¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¡¢¸ø±×ÄÌÊó¤ò½ä¤ëÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¸©¤ÎºÒ³²Éüµì¹©»ö¤ò¤á¤°¤ê2021Ç¯¤Ë¸øÊ¸½ñ¤òµ¶Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸ø±×ÄÌÊó¤ò¿¦°÷¤«¤é¼õ¤±Ä´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢»ö¼Â¤¬ÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¡¢ÆâÉô¤ÎºÆÄ´ºº¤Ç¸øÊ¸½ñ¤¬µõµ¶¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ëÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¸ø±×ÄÌÊó¤Ø¤Î¸©¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂÅÅö¤Ê¤â¤Î¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µõµ¶¤Î¸øÊ¸½ñºîÀ®¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¿¦°÷1¿Í¤Ï·ºË¡°ãÈ¿¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È»ØÅ¦¡£Ä¨²ü½èÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÁÈ¿¥ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÎÌäÂê¤ÈÂª¤¨¡¢¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Åòºê±ÑÉ§ÃÎ»ö
¡Ö¸ø±×ÄÌÊó¤Î±¿ÍÑ¥¹¥ー¥à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÌÊó¼Ô¤ÎÊÝ¸î¤¬¿Þ¤é¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Å¬ÀÚ¤«¤Ä³Î¼Â¤Ë»ö¼ÂÇ§Äê¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥ー¥à¤Ë¸«Ä¾¤¹¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¸©¤Ï¡¢µõµ¶¤Î¸øÊ¸½ñ¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¡¢Ä¨²ü½èÊ¬¤Ë¤¹¤ë¤«¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ô2025Ç¯11·î21ÆüÊüÁ÷¡Õ