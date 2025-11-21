ËÜÆü¤Î¡Ú³ô¼çÍ¥ÂÔ¡Û¾ðÊó (21Æü°ú¤±¸å È¯É½Ê¬)
11·î21Æü°ú¤±¸å¤Ë¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿ÌÃÊÁ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¢£¿·Àß¡¡――――――――――――――
¥á¥Ç¥£¥¢Áí¸¦ <9242> [Åì¾Ú£Ç]¡¡·è»»·î¡Ú7·î¡Û¡¡¡¡¡¡11/21È¯É½
ËèÇ¯1·îËö¤È7·îËö»þÅÀ¤Ç200³ô°Ê¾å¤òÊÝÍ¤¹¤ë³ô¼ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊÊÝÍ³ô¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ3000～2Ëü5000¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤òÇ¯2²óÉÕÍ¿¤¹¤ë¡£
¢£ÆÃÊÌÍ¥ÂÔ¡¡――――――――――――
¥¢¥¯¥·ー¥¸¥¢ <4936> [Åì¾Ú£Ó]¡¡·è»»·î¡Ú7·î¡Û¡¡¡¡¡¡11/21È¯É½
26Ç¯1·îËö»þÅÀ¤Ç200³ô°Ê¾å¤òÊÝÍ¤¹¤ë³ô¼ç¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê10Ëü±ßÁêÅö20¿Í¡¢3Ëü±ßÁêÅö100¿Í¡¢1Ëü±ßÁêÅö500¿Í¡Ë¤òÂ£Äè¤¹¤ë¡£
¢£ÊÑ¹¹¡¡――――――――――――――
²¬»°¾Ú·ô¥°¥ëー¥× <8609> [Åì¾Ú£Ð]¡¡·è»»·î¡Ú3·î¡Û¡¡¡¡¡¡11/21È¯É½
¿·À©ÅÙ¤Ç¤ÏËèÇ¯3·îËö»þÅÀ¤Ç1000³ô°Ê¾å¤ò1Ç¯°Ê¾å·ÑÂ³ÊÝÍ¤¹¤ë³ô¼ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÊÝÍ³ô¿ô¤ÈÊÝÍ´ü´Ö¤Ë±þ¤¸¤Æ1000～5000±ßÊ¬¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¤òÂ£Äè¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢27Ç¯3·îËö¤«¤é¤Ï¶ä¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡Ö²¬»°BANK¡×¤Ë¤ª¤±¤ë±ßÄê´üÍÂ¶âÍ¥¶ø¶âÍø¤ÎÉÕÍ¿¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¡£
