¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Ê¥ß·Í³¼ù¤¬Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤Ë»²Îó¡ÖÂÀÍÛ¤ß¤¿¤¤¤ÊÊý¤À¤Ã¤¿¡×
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Ê¥ß·Í³¼ù¡Ê53¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¹Ô¤ï¤ì¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº¡¡¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
Ê¥ß·¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¡Ú¥ß¥¹¥¿¡¼¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡Û¡Ø´Ø·¸¼Ô¤ÎÉô¡Ù¼°Åµ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö²þ¤á¤ÆÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ò´¶¤¸¤ë¤Ò¤È¤È¤¡£²¦Äç¼£¤µ¤ó¡¢¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¡¢ËÌÂçÏ©¶ÕÌé¤µ¤ó¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤É¡¢¸«¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÎÞ¤¬¡£³§¤µ¤ó¤¬¸ý¡¹¤Ë¡¢ÂÀÍÛ¤ß¤¿¤¤¤ÊÊý¤À¤Ã¤¿¤È¡×¤È¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Ê¥ß·¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¡¢Âç¹¥¤¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Ê¥ß·¥¢¥Ê¤Ï·²ÇÏ¸©½Ð¿È¡¢1972Ç¯6·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÉÙ»³¥Æ¥ì¥Ó¤Ç³èÌö¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¡£