ÉðÅÄµ×Èþ»Ò¡¢Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëÁ´³«¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ªÈþ¤·¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¡¦ÉðÅÄµ×Èþ»Ò¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Èþ¥Ü¥Ç¥£¤Î¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉðÅÄµ×Èþ»Ò¡¢È´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥Õ¥¡¥óÀä»¿¡Ê¤Û¤«2Ëç¡Ë
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´ºß½»¤ÎÉðÅÄ¤Ï¡Ö¤ªÍ§Ã£¤È¤Î³Ú¤·¤¤¤Ò¤È»þ¡¡¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËºÂ¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£ÍýÍ³¤ÏÎÙÆ±»Î¤À¤Èµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¤Ã¤Æ¤ªÏÃ¤âÃÆ¤à^_^¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¤¹¤ë¤Î¤âÄ¾¤°½ÐÍè¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¥«¥á¥é¤Ë¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤ëÉðÅÄ¤ÏÈþ¤·¤¯¡¢È´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¶ÊÀþÈþ¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Öµ×Èþ»Ò¤Í¡¼¤µ¤ó¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¡¢åºÎï²á¤®¡ª¡×¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡Öµ×Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤Ï¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â²Ú¤ä¤«¤Ç¤Þ¤¿¤Þ¤¿¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÉðÅÄµ×Èþ»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷kumikotakedaofficial¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉðÅÄµ×Èþ»Ò¡¢È´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥Õ¥¡¥óÀä»¿¡Ê¤Û¤«2Ëç¡Ë
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´ºß½»¤ÎÉðÅÄ¤Ï¡Ö¤ªÍ§Ã£¤È¤Î³Ú¤·¤¤¤Ò¤È»þ¡¡¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËºÂ¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£ÍýÍ³¤ÏÎÙÆ±»Î¤À¤Èµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¤Ã¤Æ¤ªÏÃ¤âÃÆ¤à^_^¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¤¹¤ë¤Î¤âÄ¾¤°½ÐÍè¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¥«¥á¥é¤Ë¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤ëÉðÅÄ¤ÏÈþ¤·¤¯¡¢È´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¶ÊÀþÈþ¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Öµ×Èþ»Ò¤Í¡¼¤µ¤ó¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¡¢åºÎï²á¤®¡ª¡×¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡Öµ×Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤Ï¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â²Ú¤ä¤«¤Ç¤Þ¤¿¤Þ¤¿¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÉðÅÄµ×Èþ»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷kumikotakedaofficial¡Ë