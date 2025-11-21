なくなり次第終了ーーーッ！（汗）【セブン-イレブン】どれも可愛い♡「一番くじ」

お気に入りのキャラクターと一緒に過ごせる「ポケモン一番くじ」が11 / 7に登場！【セブン-イレブン】でも購入できるところがあるそう。モンスターボール型のクッションや、30cmのピカチュウフィギュアなど豪華な景品がラインアップ！ すぐに売り切れてしまいそうなので、気になる方はお早めに！

※セブンイレブン以外にも販売しているお店があります。また、取り扱いのないセブンイレブンもあるのでご注意ください。

実用的でうれしい！「タオルハンカチ」

11 / 7より販売がスタートした一番くじ「2025 Pokémon Collection くじ ～Let's Go for a Walk！～」は、トートバッグやマグカップ・ラバーチャームといった大人も使える実用的なアイテムがラインアップ。@ftn_picsレポーターHaruさんは、I賞の「ハンドタオルコレクション」をGET。全6種類から好きなものを選べるのだそう。Haruさんが選択したのはおやすみ中のピカチュウと、ニンフィアやペロッパフといったかわいいキャラが集合したハンカチ。「生地がしっかりしていて触り心地もよい」と絶賛されています。

全部当たり！「ミニシールセット」

こちらは、H賞の「ステーショナリーコレクション」です。ステッカー4種類とポップアップメモ2種類の中から、好きなものを1つ選択できます。大小さまざなサイズのステッカーが入っていて、使うのがもったいなくなってしまいそうな可愛さ。同じ賞が被っても違うアイテムを選べるのがうれしいポイントです。1回\750（税込）でできるので、試してみてはいかがでしょう。

