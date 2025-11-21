【高嶋ちさ子殺人事件】テレ朝大みそか特番で“ザワつくトリオ”×『大追跡』コラボドラマ爆誕
テレビ朝日系では、12月31日後5：00〜深1：00まで『ザワつく！大晦日 豪華俳優陣が参戦！ドラマもやって大騒ぎSP』『ザワつく！音楽会 昭和歌謡ライブで！年越しSP』の8時間特番を放送する。今年は、人気ドラマ『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』とのまさかの全面コラボが実現し、番組内でオリジナルドラマ『ザワつく！大追跡 高嶋ちさ子殺人事件〜カラス天狗が舞う夜は〜』が放送されることが発表された。
【写真】すでにいいチームワーク！笑顔の大森南朋＆相葉雅紀＆松下奈緒
長嶋一茂・石原良純・高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”が、豪華ゲストとともに2025年の締めくくりを盛り上げる『ザワつく！大晦日』。今年はドラマ制作に初挑戦することが発表されていたが、そのドラマで『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』とのスペシャルコラボが実現。さらに、キービジュアルも解禁され、年末特番ならではの特別感あふれる構成となっている。
2025年夏クールに放送され、大きな話題を呼んだ『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』は、大森・相葉・松下がトリプル主演を務め、福田靖氏脚本による軽妙な会話劇と現代の最先端技術を駆使した捜査描写で人気を博した。
その豪華キャスト3人が今回の『ザワつく！大追跡 高嶋ちさ子殺人事件〜カラス天狗が舞う夜は〜』に参戦。伊垣修二（大森）、名波凛太郎（相葉）、青柳遥（松下）が、高嶋ちさ子殺人事件の真相を追う。一方、“ザワつくトリオ”とサバンナ・高橋茂雄は本人役として出演する。
解禁されたキービジュアルは、『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』へのリスペクトを込め、一茂は大森、良純は相葉、ちさ子は松下とシンクロするようなモノクロポートレートを撮りおろし。横には“カラス天狗”が浮かび上がり、さらに高橋の怯えた表情も添えられ、不穏な物語の始まりを予感させる仕上がりとなっている。
そもそも『ザワつく！金曜日』では、2024年にちさ子が“口元がカラス天狗のようになってしまった”と語ったことをきっかけに、番組でカラス天狗がたびたび登場してきた背景がある。今回のドラマでその“カラス天狗”がどんな鍵を握るのかも注目される。
物語はコンサート開演直後、ステージ上のちさ子が照明の下敷きになり殺害されるという衝撃のシーンから始まる。ワイヤーを切断した犯人は誰なのか。容疑者は会場の観客全員という前代未聞の状況で、伊垣・名波・青柳が事件に挑む。
