¢¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê£±£³ÆüÌÜ¡Ê£²£±Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡ÅìÁ°Æ¬£´ËçÌÜ¡¦¶ÌÏÉ¡ÊÊÒÃËÇÈ¡Ë¤¬À¾Á°Æ¬É®Æ¬¡¦¼ãÎ´·Ê¡Ê¹Ó¼®¡Ë¤ò²¡¤·½Ð¤·¡¢£¶¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£º¸¤ª¤Ã¤Ä¤±¤«¤é±¦¤Î¤ÉÎØ¤Çµ¯¤³¤·¡¢¤°¤¤¤°¤¤Á°¿Ê¡£ÎÏ¶¯¤¤ÁêËÐ¤Ç°µÅÝ¤·¤¿£´£±ºÐ¤Ï¡ÖÎÏ¤Ç¤ÏÉé¤±¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇËëÆâÄÌ»»£·£°£±¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢»Ë¾å£±£°°Ì¤Îµ®Çµ²Ö¤ËÊÂ¤ó¤À¡££±°Ì¤Ç£±£°£¹£³¾¡¤ÎÇòË²¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾å°Ì£±£°¿Í¤Ë¤Ï²£¹Ë¡¦Âç´Ø¤¬¥º¥é¥ê¡£¡ÖÌ¾Á°¤ò¸«¤¿¤±¤É¡¢²£¹Ë¤äÂç´Ø¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÊÂ¤Ö¤Î¤Ï¸÷±É¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶²½Ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£