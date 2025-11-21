STARGLOW、デビューシングル「Star Wish」ジャケット写真＆トラックリスト公開
BMSG主催のオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』から誕生した、5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWが、デビューシングル「Star Wish」を2026年1月21日にリリースする。それに先立って、ジャケット写真とトラックリストが公開された。
【写真】キラキラ！さらに磨きがかったSTARGLOWメンバーソロショット（新ビジュアル）
デビューシングルには、タイトル曲「Star Wish」、11月10日に先行配信された「PIECES -STARGLOW Ver.-」のほか、新曲「My Job」、オーディション課題曲として人気を博した「Love Myself」のSTARGLOWバージョンとなる「Love Myself ‘26」を含む全4曲を収録する。
初回盤Aの映像コンテンツとして「Star Wish -Music Video-」「Star Wish -Behind The Scenes-」、初回盤Bには撮り下ろし特典映像「STALOG -SPECIAL EDITION- [THE LAST PIECE 思い出の地へ]」を収録するほか、三方背ケース仕様・フォトブック（28P）付きのBMSG MUSIC SHOP限定盤には初回盤A・Bのコンテンツに加え、「Star Wish -Photo Shooting Behind The Scenes-」をコンパイル予定。さらに、オリジナルグッズ「[Star Wish] Keyring」付きのBMSG MUSIC SHOP限定バンドル商品の全6形態でのリリースとなる。
また、各形態初回生産分に封入の応募抽選特典シリアルコードの特典として、北海道・東京・愛知・大阪・福岡での「Talk Show ＆ Greeting」イベント招待ほか、豪華内容もアナウンスされている。
STARGLOWは、2026年1月31日、2月1日に初の単独イベント『STARGLOW DEBUT SHOWCASE（仮）』を神奈川・横浜BUNTAIで開催する。
