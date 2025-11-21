「秒速で1億円稼ぐ男」の異名を持つ実業家の与沢翼氏（42）が21日、自身のインスタグラムを更新。「婚活用の服16点を461万円分買ってきた。平均価格28万8千円。今後ルイヴィトンは六本木ヒルズ店を使いますとルイ・ヴィトンの洋服を爆買いしたことを明かした。



10月25日に「SNSを使って未来のお嫁さんを探すことにしたのです」として、SNSを通じた婚活をスタートさせたが、最終的に「応募総数567名中、130名が書類選考通過でした」と明かし、今回は面接（デート）のための帰国で、「11月21日～12月28日まで38人連続ディナーデートです。そして、別で昼間にも会う子が31人決まっています。延べ69名」と報告した。



ヴィトンの洋服はその“デート”のための洋服。長～いレシートやカードの控えなどを動画でアップ。「あとは俺が痩せてさえいれば、婚活は完璧だった。試着室で絶望した。万年デブでごめんなさい」と若い頃に比べふくよかになった自分を嘆いていた。箱は邪魔になるのか、内袋やカバーだけの状態で、51万円のブルゾンなどが無造作に入った紙袋３つをテーブル並べていた。



2000また与沢氏は今回の帰国に前に「久々に株を買いました。ソフトバンクグループ18,925円×5300株＝1億30万2500円株を購入」した。さらに、帰国直前に「昨日の寄り付きの強さ見てフライト前に追撃しちゃいまた」とさらにツイ購入していた。ところが「ソフトバンクさん。無慈悲ですね。旅費稼ぐどころかマイナしス万です。。しかし、婚活を記念したドラマありのギャンブルということで放置します。さよなら2億円」と株価を下げたことを報告していた。



