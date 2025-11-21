¶å½£¥×¥í¥ì¥¹¤¬½é¤á¤Æ¤Î½÷»ÒÉô¡Ö¥¥åー¥¸¥ç¡×¡¡¼¡À¤Âå¤Î¥Òー¥íーÃÂÀ¸¤òÌÜ»Ø¤¹
¡Ö¶å½£¤Ð¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¥Ð¥¤¡ª¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡Ö¶å½£¥×¥í¥ì¥¹¡×¡£ÃÏ°è¹×¸¥¤È½÷À¤Î³èÌö¤ò·Ç¤²¤¿¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¢£¶å½£¥×¥í¥ì¥¹¡¦ÃÞÁ°¤ê¤ç¤¦ÂÀÍý»öÄ¹
¡Ö¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¸µµ¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£¡×
¶å½£¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ëNPOË¡¿Í¡¢¶å½£¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÃÞÁ°¤ê¤ç¤¦ÂÀÍý»öÄ¹¤¬21Æü¤Ë²ñ¸«¤ò³«¤¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹Éô¤ÎÁÏÀß¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÄÂÎ¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ë½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹Éô¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡Ö¥¥åー¥¸¥ç¡×¤Ç¤¹¡£
¢£¥»¥ó¥À¥¤¥¬ー¥ë¥º¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦Î¤Â¼ÌÀ°á»Ò ÂåÉ½
¡Ö¤É¤ó¤Ê»Ò¤¬Íè¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î»Ò¤¬Ìµ¸Â¤Îµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¤¤¦ÃÄÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È¡¢¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¶å½£¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë½÷»Ò¥ì¥¹¥éー¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½÷»ÒÎÀ¤â¿·Àß¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£