世界的人気を誇る日本人女子レスラーが恒例となっているフェイスペイント自撮りを公開。不気味さとアートが融合した唯一無二のデザインに、ファンも称賛の声を送っている。

【画像】日本人女子、不気味かつ“芸が細かい”ホラーメイク自撮り

WWE女子スーパースターのアスカ（ASUKA）が17日、自身のX（旧ツイッター）を更新。トレードマークとなっているフェイスペイントを施した自撮りショットを公開した。

今回のテーマは“蜘蛛メイク”。白塗りされた顔に両目のアイラインがボディとなり、そこから蜘蛛の足が伸びていくギミックで、足の関節にはキラリと光るラメが施されるゴージャスなものとなっている。

ヒールらしい不気味さとアスカならではの“芸の細かさ”が際立つフェイスペイントにファンも「これはヤバい」「作るのにどれくらい時間かかるんだろ」「伝説の皇后に伝説のメイクアップ」「生ける伝説」「なんて素晴らしいアート、なんて素晴らしいアーティストなんだ」「怖いけど、素敵だね」と絶賛状態だった。

日本時間11日のWWE「RAW」でカイリ・セインと組む“カブキ・ウォーリアーズ”として通算3度目の女子タッグ王座を獲得したアスカ。リングでの活躍はもちろん、クオリティがどんどん上がり続けているフェイスペイントにも注目だ。

