¡¡Áá°ðÅÄÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¸å¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥óÂç³Ø¡¢³°»ñ·Ï´ë¶È¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¤òÌ³¤á¤¿¸µ¥¨¥ê¡¼¥ÈÈþ½÷¥¥ã¥Ð¾î¤¬ÅÐ¾ì¡£¥ª¥º¥ï¥ë¥É°ËÆ£¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¤¬¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥ï¥·¥ó¥È¥óÂç³ØÂ´¶È¤Î¥¨¥ê¡¼¥ÈÈþ¿Í¥¥ã¥Ð¾î¡ÊÁ´¿È»Ñ¤â¡Ë
¡¡11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹³Ø¹»¥Á¥§¥ó¥¸²Ê¡Ù#36¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥¥ã¥Ð¾î¤é³Æ³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤¬ÃÎÀ¤ÈÉÊ³Ê¤òËá¤½÷À¤«¤éÆ´¤ì¤é¤ì¤ë½÷À¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£Ã´Ç¤¤Ï¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡¦°ËÆ£½Ó²ð¡¢³ØÇ¯¼çÇ¤¤Ï¥Ù¥Ã¥¡¼¡£
¡¡º£²ó¤ÏÏ»ËÜÌÚ¤Î¥¥ã¥Ð¾î¡¦¤¿¤Þ¤´¤¢¤æ¤ß¤¬½éÅÐ¾ì¡£¤¿¤Þ¤´¤Ï¡Ö´é¤¬Íñ¤ß¤¿¤¤¤À¤«¤é¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤Þ¤´¤Ï¡È¥¥ã¥Ð¥¯¥é³¦¶þ»Ø¤Î·ÐÎò¡É¤È±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢·ÐÎò¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¨¥ê¡¼¥È¤½¤Î¤â¤Î¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¤«¤é¥ï¥·¥ó¥È¥óÂç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢³°»ñ·Ï´ë¶È¤ÇÀïÎ¬Åª¥³¥ó¥µ¥ë¤òÃ´Åö¡£¤½¤Î¸å¡¢Ï»ËÜÌÚ¤Î¥¸¥ã¥ó¥°¥ëÅìµþ¤ËÆþÅ¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖºÇ½ªÃÏÅÀ¤¬¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¤¿¤Þ¤´¤Ë¡¢°ËÆ£¤Ï¡Ö¤½¤ì¼«Ê¬¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¿¤Þ¤´¤Ï¤â¤È¤â¤Èµ¯¶È´êË¾¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¥¨¥ê¡¼¥È¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤ë¤±¤É¡¢µ¯¶È¤Ï±ó¤¤¡×¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ¤È¤ª¶â¤ò²Ô¤®¤¿¤¤¡×¤ÈÅ¾¿ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£°ËÆ£¤Ï¡Ö¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ÎÍÌ¾Å¹¤ËÆþ¤ë¤Î¤ÏÃÎÌ¾ÅÙ¾å¤²¤Ë°ìÈÖ¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¸½»þÅÀ¤Îµ¯¶È¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÃë¿¦¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¤¬¹õÉþ¤Ë¤Ê¤ëÅ¾¿¦»Ù±ç¤Ê¤É¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¥¥ã¥Ð¾î¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÈþÍÆ¥µ¥í¥ó¤ä²ÖÅ¹¤Ê¤É¤ÎÉû¶È¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¼Â¶È²È¤âÂ¿¤¯¡¢¥Ù¥Ã¥¡¼¤Ï¡ÖÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡ª¡×¤È¤¿¤Þ¤´¤Î¿ÍÀ¸·×²è¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£