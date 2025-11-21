·î¼ý¥¦¥óÉ´Ëü¤«¤é7Ëü±ß¤Ë¡Ä¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤È¡×70ÂåÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡¢¥Ö¡¼¥à½ªßá¸å¤ÎÉÏº¤À¸³è¤ò¸ì¤ë
¡¡70Âå¤ÎÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó ¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¤Î¤Ü¤ó¤Á¤ª¤µ¤à¤ÈÎ¤¸«¤Þ¤µ¤È¤¬¡¢11·î18ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥³¥ó¥Ó²ò»¶¸å¤ÎÉÏº¤À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û·î¼ý7Ëü±ß»þÂå¤Î¤Þ¤µ¤È²ÈÂ²¤ÎÍÍ»Ò
¡¡·ëÀ®55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¤Ï¡¢1980Ç¯Âå½é´ü¤ÎÌ¡ºÍ¥Ö¡¼¥à´ü¤Ë°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¡£¤·¤«¤·¥Ö¡¼¥à¤Ï3Ç¯Äø¤Ç½ªßá¡£¤½¤Î¸å¿Íµ¤¤Ï°ìµ¤¤Ë²¼¹ßÀþ¤ò¤¿¤É¤ê¡¢1986Ç¯¤ò°Ê¤Æ2¿Í¤Ï²ò»¶¤·¤¿¡£
¡¡²ò»¶¸å¡¢¤ª¤µ¤à¤Ï¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤äÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤ò·ÑÂ³¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤È¤Ï¡Ö»Å»ö¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ä¤í¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Û¤É»Å»ö¤¬·ã¸º¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö°¤¤»þ¤Ç¤â¥¦¥óÉ´Ëü¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿·î¼ý¤¬¡¢·î7ËüÁ°¸å¤Ë¡Ä¡£¡Ê¤½¤Î³Û¤Ç¡Ë2Ç¯¶¯¤¯¤é¤¤¡¢2¿Í¤Î»Ò¶¡¤È²Ç¤È4¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤ÈÅ°»Ò¤ÏÇú¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¡ª¡×¤È¶ÃØ³¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö±üÍÍ¤Ï¤Ê¤ó¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤Þ¤µ¤È¤Ï¡Ö²¿¤â»Å»ö¤Î¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡Ø¤ª¶â¤Ï¤¤¤ë¤è¡Ù¤È¤À¤±¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Å°»Ò¤Ï¡Öº¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤è¤ê¡Ë