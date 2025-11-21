【ロサンゼルス＝後藤香代】２０２８年ロサンゼルス五輪・パラリンピックの大会組織委員会は２０日、追加の理事会メンバーを公表した。

米政治専門紙ポリティコによると、大多数がトランプ米大統領の盟友や支援者で、組織委が大会成功に向けてトランプ氏への配慮を示した形だ。

メンバーに加わったのは、共和党のケビン・マッカーシー前下院議長、第１次トランプ政権の大統領首席補佐官ラインス・プリーバス氏らで、トランプ氏に多額の献金をした富豪も含まれる。従来のメンバーは民主党支持者や党派色の薄い元五輪選手らが中心だった。メンバーは計３５人となった。

トランプ氏は心と体の性が一致しないトランスジェンダー選手の女子競技参加を禁止する大統領令に署名したほか、大会期間中の国境の安全や交通網確保のため、ホワイトハウスに作業部会を設置するなど、関与を強めている。組織委のケーシー・ワッサーマン会長ら大会関係者はトランプ氏の姿勢に理解を示し、関係構築に腐心してきた。

トランプ氏は開催都市ロサンゼルスのカレン・バス市長（民主党）と激しく対立している。マッカーシー氏はバス氏とも親しく、ポリティコは「組織委はホワイトハウスと電話一本でつながれるようになった。大きな強みだ」と論評した。