ÆîÇÈ²í½Ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬11·î21Æü¸á¸å2»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÈ¯À¸¾õ¶·¡Ê11·î10¡Á16Æü¡Ë¡×¤ò¸«¤Þ¤¹¤È¡¢1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê1½µ´Ö¤Ç30¿Í°Ê¾å¤Î¡Ö·ÙÊó¥ì¥Ù¥ë¡ÊÀÖ¡Ë¡×¤¬¤«¤Ê¤ê¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê1½µ´Ö¤Ç10¿Í°Ê¾å¡ÖÃí°ÕÊó¥ì¥Ù¥ë¡Ê²«¡Ë¡×¤â¤«¤Ê¤êÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Å¤Ê¤ë¤ÈÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯Ìó3.6ÇÜ¡¡´¶À÷¤·¤ä¤¹¤¤¡Ö5¥¿¥¤¥×¡×¡¡
ÆîÇÈ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¡Ö¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¡×¤È¡Ö¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¡×¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤òÄ´¤Ù¤¿¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¹°Á°Âç³Ø¡¦µþÅÔÂç³Ø¡¦ÂçÀµÀ½Ìô¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¡¢20ºÐ°Ê¾å¤ÎÌó1000¿Í¤Î·ì±Õ¸¡ºº¡¢À¸³è½¬´·¡¢¿¦¶È¤Ê¤É¡¢3000¹àÌÜ°Ê¾å¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¼ý½¸¤·¡¢Ä´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤5¥¿¥¤¥×¡×¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤5¥¿¥¤¥×¡Û
¢¨¹Í¤¨¤é¤ì¤ë5¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¡¢¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤ÎÇØ·Ê
¢§·ìÅü¤¬¹â¤á
¢ªÌÈ±ÖÄã²¼
¢§ÇÙ±ê¤Î´û±ýÎò¤¢¤ê
¢ª¸µ¡¹´¶À÷¾É¤Ø¤ÎÄñ¹³ÎÏ¼å¤¤²ÄÇ½À
¢§Â¿Ë»¡¦¿çÌ²ÉÔÂ
¢ªÌÈ±Ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÍð¤ì
¢§±ÉÍÜÉÔÎÉ
¢ªÌÈ±ÖºÙË¦¼å¤¯¤Ê¤ë
¢§¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤¢¤ê
¢ª¸ÆµÛ´ï¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¼å¤á¤ë
¤Þ¤¿¡¢¡Ö5¥¿¥¤¥×¡×¤ÎÊ£¿ô¤ÎÍ×°ø¤¬½Å¤Ê¤ë¤È¥ê¥¹¥¯¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¢§ÇÙ±ê¤Î´û±ý¤¢¤ê¡¢¢§·ìÅü¤¬¹â¤á¡¢¢§¿çÌ²ÉÔÂ¡¢¤È3¤Ä¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬¤Ê¤¤¿Í¤ËÈæ¤Ù¡¢È¯¾É¥ê¥¹¥¯¤ÏÌó3.6ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»³Æâ¤¢¤æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð1¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤ì¤«¤Î¥¿¥¤¥×¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤ì¤Ð¥ê¥¹¥¯¤Ï²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¢§ÇÙ±ê¤Î´û±ý¤¢¤ê¡¢¢§·ìÅü¤¬¹â¤á¡£¤³¤ì¤é¤ÏÂÎ¼Á¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¢§Â¿Ë»¡¦¿çÌ²ÉÔÂ¡¢¤³¤ì¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÆîÇÈ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£5¥¿¥¤¥×¤Ï½Å¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¾å¤²¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿çÌ²¤ò¼è¤ë¡¢±ÉÍÜ¤òÀÝ¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤Î°Õ¼±¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎãÇ¯¤è¤ê¤âÄ¹´ü´Ö¤Î²ÄÇ½À¡Ä¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¿Ìä¡×
ÆîÇÈ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤Ò¤Ê¤¿ºßÂð¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯»³²¦¡¦ÅÄÂåÏÂÇÏ±¡Ä¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡ÖÎ®¹ÔÆþ¤êÁá¤¯¡¢Ä¹´ü´Ö¤Î²ÄÇ½À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡ÖÄ¹´ü´Ö¤Î²ÄÇ½À¡×¤ÎÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ï9·î¡Á3·îº¢¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎãÇ¯¤Ï11·î¡Á3·îº¢¤Þ¤Ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èæ³Ó¤·¤Æ¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÄ¹´ü´Ö¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹´ü´Ö¤ÎÎ®¹Ô¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤Ç¤Îµ¿Ìä¤Ç¤¹¡£
¢§¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ï2²óÂÇ¤Ä¤Ù¤?¡Ê13ºÐÌ¤Ëþ¤Ï2²óÀÜ¼ï¡Ë
Àµ²ò¤Ï¡Ö¸¶Â§¤Ï1²óÀÜ¼ï¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·°å»Õ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¡¢2²óÀÜ¼ï¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ï1²ó¤ÎÀÜ¼ï¤Ç¹³ÂÎ¤¬Ìó6¤«·î¤ÏÊÝ¤¿¤ì¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢1²ó¤ÎÀÜ¼ï¤ÇÎ®¹Ô´ü¤Î3·î¤Þ¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹³ÂÎ¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢§¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ïÁ°¤Ë´¶À÷¡¢¥ï¥¯¥Á¥óÂÇ¤Ä¤Ù¤?
¤Ò¤Ê¤¿ºßÂð¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯»³²¦¡¦ÅÄÂåÏÂÇÏ±¡Ä¹¤Ï¡ÖÂÇ¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ï¤½¤ÎÇ¯¤´¤È¤Î¡ÖÎ®¹Ô¤·¤ä¤¹¤¤·¿¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¡ÖÎ®¹Ô¤·¤ä¤¹¤¤·¿¡×¤Ï1¼ïÎà¤Î¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2¼ïÎà¤Ê¤¤¤·Ê£¿ô¤Î¼ïÎà¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ïÁ°¤Î¿Í¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¤Ä¤Î·¿¤Ë´¶À÷¤·¤ÆÈ¯¾É¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¼¡¤â¤½¤Î·¿¤òÈ¯¾É¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÈó¾ï¤ËÄã¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Î·¿¤Ë´¶À÷¡¦È¯¾É¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
