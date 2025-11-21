近代3種という競技をご存じですか？水泳・陸上・射撃の3種目を行い、そのスピードを競います。実は山形県寒河江市にこの競技で世界レベルの実力を持つ小学生の女の子がいるんです。



寒河江市に住む小学5年生の斎藤咲心さん（10）。

自宅には数々のメダルやトロフィー。

咲心さんは近代3種の日本代表選手なんです。

近代3種とは、陸上・射撃・水泳の3つの種目を立て続けに行う競技です。





はじめに行うのは射撃。10メートル離れた直径わずか6センチの的にレーザーガンで5発、当てなければなりません。射撃が終わるとおよそ400メートルのコースを走り、次はもう1度射撃をした後に水泳です。200メートルを自由形で泳ぎます。最後に陸上コースを走り、早くゴールした選手が勝利します。斎藤咲心さん何が魅力？「（1つの競技で）3種目全部できること」1個じゃ物足りない？「（頷く）」近代3種を始めたきっかけは？斎藤咲心さん「ドリームキッズでレーザーガンの評価が良かったので挑戦してみた」姉や兄の影響を受けて、幼い頃から陸上などのスポーツに触れてきた咲心さん。去年、山形県のスポーツタレント発掘事業「YAMAGATAドリームキッズ」に加入し、様々なプログラムに参加する中で射撃の正確さや足の速さを見出され、近代3種に挑戦することになりました。「競技楽しい」父・大樹さん「1種目でも難しいのに3種目だとやらなければならないことが増えるのでより大変だと思う」母・菜美子さん「嫌だって言わないで練習に行っているので、苦手なことにも逃げないのがすごい」めきめきと力を伸ばしている咲心さん。競技を始めてわずか1年後のことし7月には近代3種のアジア大会に出場しました。11歳以下の部にエントリーした咲心さんは、個人戦など4つの部門で見事優勝を果たし、アジアのトップに立ちました。斎藤咲心さん「うれしかった。たくさん選手がいて大変だったけど、自分らしく走りきれてよかった」「行ってきます」斎藤咲心さんスポーツと学校の両立は？「大変だけど楽しい」友だち「友だち思いなやさしい友だち」「ちょっと抜けてるけど宿題ちゃんとやってくるいい子」咲心さんの1週間のスケジュールを見ると…。3種目の練習のほかにバスケットボールやピアノなどの習い事で毎日予定がびっしりです。練習の忙しさのすき間を縫って友達と遊んだり、大好きな動画を見たり、学校の宿題をこなしています。この日は午後6時から陸上の練習。1時間のメニューを終えて帰宅すると…自宅のリビングで射撃の練習です。斎藤咲心さん「肩の位置を意識しているなるべくいつも同じ場所を狙うようにしている」3種目の中で実は水泳が苦手だといいます。斎藤咲心さん「そもそも泳ぐのが苦手。そんなに泳げないから苦手」どうやって克服してる？「練習をたくさんする」咲心さんは12月8日から南アフリカで行われる近代3種の世界選手権に挑みます。斎藤咲心さん今のコンディションは？「まあまあいい」「南アフリカには強い選手がいるから、強い選手とも戦えるようにたくさん練習している。自分らしく自信を持って頑張りたい」自信はどのくらい？「70％くらい？」世界の舞台に臨む小学5年生、咲心さんの活躍に注目です。