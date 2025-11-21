¥É¥é¥Þ¤Ç¹µ¤¨¤á¼çÉØÌò¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤Ë¸«¤¨¤¿¡ÈËÜÎÎÈ¯´ø¤ÎÁ°Ãû¡É¡Ö²¿¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡×»ëÄ°¼Ô¤Î´üÂÔ
¡¡ÇÈÎÜ±é¤¸¤ë·°¤¬¡¢Àî±ÉÍûÆà±é¤¸¤ëçý³¤·Ã¤ÎÌ¼¤ÎÊì¿Æ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤¹¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¡£¤½¤Îµ¶Áõ¤¬¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤«¡¢¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¤¬ÏÃÂê¤À¤¬¡¢6ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï·°¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤ÇÃç´Ö¤À¤Ã¤¿ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â±é¤¸¤ë¤µ¤æ¤ê¤¬¡¢µÞ¤Ë·°¤Ë¤½¤Ã¤±¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤ò¼è¤ê¡¢¡Ö¤¤¤è¤¤¤èÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤ÎËÜÎÎÈ¯´ø¤«¡©¡×¤È´üÂÔ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÇ¶¯»ÐËå¤¹¤®¤ë¡ÄÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤Î¥Ï¥¤¥¹¤ÚÈþ¿Í»Ð
¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡ÙÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤ÎËÜÎÎÈ¯´ø¡©
¡¡ËÜºî¤ÇÅÄÃæ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤µ¤æ¤ê¤Ï¡¢°é¤Á¤Î¤¤¤¤¹µ¤¨¤á¤ÊÀì¶È¼çÉØ¤Ç¡¢Æþ³ØÅö½é¡¢ÊÝ¸î¼Ô²ñ²ñÄ¹¤ÎÎè¹á¡ÊÌîÏ¤²ÂÂå¡Ë¤¿¤Á¤Ë¹Ô»ö°Ñ°÷¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤µ¤æ¤ê¤ò·°¤¬½õ¤±¤¿¤³¤È¤«¤é¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢µ£Á³¤È¤·¤¿·°¤Î¤³¤È¤ò¡Ö»ä¤Î¥Æ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤È¿®Íê¤¹¤ë¤Û¤É¡£
¡¡¤µ¤æ¤ê¤Ï²ÈÄí¤Ç¤â¡¢²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ëÉ×¡¦¿µ¸ã¡Ê³Þ¾¾¾¡Ë¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·6ÏÃ¤Ç¤Ïçý³¤·Ã¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢Â©»Ò¤Î¿Ê³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¿µ¸ã¤Ë¼çÄ¥¤Ç¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¾¯¤·¼«¿®¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢·°¤Èçý³¤·Ã¤Îµ¶Áõ´Ø·¸¤Ë¤â²¿¤«´ª¤Å¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤¢¤ëÄ«¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë°§»¢¤·¤¿·°¤Ë¡¢¤µ¤æ¤ê¤¬ÊÖ»ö¤â¤»¤º¡¢¤½¤Ã¤Ý¤ò¸þ¤¤¤Æµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢6ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ü¥¹¥Þ¥ÞÌò¤ÎÌîÏ¤¤ÎÊý¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤èÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤ÎËÜÎÎÈ¯´ø¤«¤È¡¢¿§¤á¤¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡¡ÅÄÃæ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢TBS¡Ê2009Ç¯Æþ¶É¡Ë¤Î¶É¥¢¥Ê»þÂå¤«¤é¤¢¤¶¤È¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Çä¤ê¤Ç¡¢¡Ö·ù¤¤¤Ê½÷»Ò¥¢¥Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Î¾ïÏ¢¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡2014Ç¯¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤½¤Î°õ¾Ý¤ÏÉÕ¤¤¤Æ²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤ËÅ¾¿È¤·¤Æ¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¡¡ºÇ½é¤Î½Ð±éºî¤Ï2019Ç¯¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØÀäÂÐÀµµÁ¡Ù¡£¶¸µ¤Åª¤Ê¼ç¿Í¸ø¡Ê»³¸ý¼ÓÌï²Ã¡Ë¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¸µÆ±µéÀ¸¤Î4¿Í¤òÈþÂ¼Î¤¹¾¤é¤È±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÇÈó¾ï¤Ë¹ª¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ÄÌ¾ï¡¢Â¾¶È¼ï¤Î¿Í¡ÊÅö»þ¤Ï¤Þ¤À¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤À¤Ã¤¿¡Ë¤¬½é¤á¤Æ±éµ»¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤³¤«ÁÇ¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤¬½Ð¤ë¤Î¤¬¤´°¦ÕÈ¤À¤¬¡¢ÅÄÃæ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¯¡¢¸µ¤«¤é½÷Í¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¼«Á³¤µ¤Ç¡¢É®¼Ô¤ÏºÇ½é¡¢ÅÄÃæ¤È¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤À¡£
¡¡½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¾¤ò¹¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢2020Ç¯¤Î¡ØM °¦¤¹¤Ù¤¿Í¤¬¤¤¤Æ¡Ù¡£ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤Î¼«ÅÁÅª¥É¥é¥Þ¤¤¤ï¤ì¤ëËÜºî¤Ç¡¢ÅÄÃæ¤Ï¼ç¿Í¸ø¡Ê°ÂÀÆ¤«¤ì¤ó¡Ë¤È¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼ÒÀìÌ³¡Ê»°±ºæÆÊ¿¡Ë¤ÎÎøÏ©¤ò¼ÙËâ¤¹¤ëÈë½ñÌò¤ò¡¢´ãÂÓ»Ñ¤Ç¶¯Îõ¤Ë±é¤¸¤Æ¤ß¤»¤¿¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¼Çµï¤¬¤«¤«¤Ã¤¿ËÜºî¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÅÄÃæ¤¬¡Öµö¤µ¤Ê¡¼¡¼¡¼¤¤¡ª¡×¤È°ÂÀÆ¤ò¶¼¤¹¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥ª¥«¥ë¥È¥É¥é¥Þ¤Î°è¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬Ëè½µ³Ú¤·¤ß¤Ë¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏËÜÍè¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥Ð¥¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬¤ä¤ë¤è¤¦¤ÊÌò¤Ç¡¢¥Ø¥¿¤Ë¤ä¤ë¤È¤¿¤À¤Î¥¤¥í¥â¥Î¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Î¢ÏÃ¤È¤·¤ÆÈà½÷¤Ï¡¢¤³¤Î²»°ú¤¤ò²¿ÉÃ´Ö¿¤Ð¤·¤¿¤é°ìÈÖ»ëÄ°¼Ô¤Ë¶Á¤¯¤«¤ò·×»»¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÊÕ¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤ë¥×¥í¤Ç¤¢¤ë¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶³Ð¤À¤í¤¦¡£
Æ±¤¸Ìò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ëÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â
¡¡°Ê¸å¡¢¡ØDestiny¡Ù¤Î¾ð½ïÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢µµÍüÏÂÌé¤Ë¼¹Ãå¤·¤Æ»ö¸Î»à¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÌò¤¬¤Ï¤Þ¤êÌò¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¡Ø°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡Ù¤ÇÌÚÂ¼Ê¸Çµ¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë°¹¸æÈ©¤ÊÌò¤â¤è¤¯»÷¹ç¤¦¡£¡ØºÇ°¦¡Ù¤Î°¤òÄÉµÚ¤¹¤ë¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼Ìò¤â´í¤¦¤¤´¶¤¸¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¿¿¼Â¤ËÇ÷¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦°¥¤·¤¤ºÇ´ü¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ù¤ÎÎ¥º§¤·¤¿É×¤äÉÔÎÑÁê¼ê¤ò¼¸¤êÈô¤Ð¤·¤Ä¤Ä¤âµö¤¹Ìò¤Ï¡¢Æ±À¤«¤é¤â¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡Æ±¤¸Ìò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ëÇÐÍ¥¤È»Ä¤é¤Ê¤¤ÇÐÍ¥¤¬¤¤¤ë¡£ÅÄÃæ¤ÏÁ°¼Ô¤Ç¡¢¤¿¤Ö¤ó¼«Ê¬¤¬¤½¤ÎºîÉÊ¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦Ìò³ä¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÅª³Î¤Ë¤Ä¤«¤ó¤Ç¡¢¸«¤»Êý¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÌò¤Ç¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¤â°õ¾Ý¤ò»Ä¤»¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤¬ºî¤ê¼ê¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ë¤«¤é¡¢Ç¯¤Ë2¡Á3ËÜ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÏ¢¥É¥é¤ËÀ¼¤¬¤«¤«¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏNHKBS¤Î¡Ø°½÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¤Ç¼ç±é¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤¬¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù6ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¤¤è¤¤¤èËÜÎÎÈ¯´ø¤«¡©¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤âÆ±¤¸¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤Ê¤é¡¢¤¿¤À¤Ç½ª¤ï¤é¤º²¿¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È´üÂÔ¤µ¤»¤ë¤Î¤âÇÐÍ¥¤Î¼ÂÎÏ¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¡¡6ÏÃ¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢³Ø¹»¤Ë¡Ö1Ç¯1ÁÈ¤Ëµ¶¤ê¤ÎÊì¿Æ¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦²øÊ¸½ñ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ÎÁ÷¤ê¼ç¤Ï¤µ¤æ¤ê¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤½¤·¤Æº£¸å¡¢·°¤Î±³¤òË½¤¤¤Æ¤¤¤¯Â¦¤Ë²ó¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¤¢¤Ã¤µ¤ê7ÏÃ¤Ç·°¤È¤ÎÃç¤¬½¤Éü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤¬¤Ã¤«¤ê¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤µ¤ÇÛ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¤µ¤æ¤ê¤ÎÉ×¡¦¿µ¸ã¤¬çý³¤·Ã¤Î¸µÎø¿Í¤Ç¡¢·°¤Î¸µ¾å»Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÀ¤´Ö¤¬¶¹¤¤¤È¼ã´³¥Ä¥Ã¥³¤ß¤òÆþ¤ì¤¿¤¯¤â¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¿µ¸ã¤¬Â©»Ò¤Î¤³¤È¤ò¡Ö²¶¤È»÷¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤âµ¤¤Ë¤«¤«¤ë¡£¤â¤·¤ä¡¢¤µ¤æ¤ê¤âÂç¤¤ÊÈëÌ©¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡ËÜºî¤ÎÇÐÍ¥¤ÎÈÖ¼ê¤Ç¤Ï¡¢·°¤ÎÊì¿ÆÌò¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦Åû°æ¿¿Íý»Ò¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅÄÃæ¤¬¥È¥ê¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤³¤È¤«¤é¤â¡¢Êª¸ì¸åÈ¾¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÅÄÃæ¤Î±éµ»¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤À¡£