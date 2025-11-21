昨夏のパリ五輪競泳女子個人メドレー代表で、今夏の世界選手権にも出場した松本信歩（あいおいニッセイ同和損保）が２１日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「ＦＰ２級合格でした 少しずつ会社の業務に関係することも学んでいきたいと思います」と報告し、技能検定合格証書の写真を投稿した。

検定職種には「ファイナンシャル・プランニング（資産設計提案業務）」、技能士の名称には「二級 ファイナンシャル・プランニング技能士」と記された。

松本は文武両道として知られる。両親は東大卒で弟も東大水泳部に所属。自身も偏差値７５を超える超進学校の東京学芸大付属高から、競泳にも打ち込める早大に進み、土、日の２部練習を含む週１０回のハードな練習をこなしながら、スポーツビジネスを学んだ。２年時には成績優秀者として学部で２人しかもらえない大隈奨学金を大学から支給されるなどした。今春に卒業し、あいおいニッセイ同和損保に入社した。

大学在学中には大学１年時に英語能力英検「ＴＯＥＩＣ」８２５点と簿記２級、２年時にスペイン語５級と宅地建物取引士（宅建）に合格。３年時は行政書士試験に１２点足らずに失敗したが、今年１月に合格した。