¥¸¥ã¥º¥·¥ó¥¬¡¼¡¦°¤ÀîÂÙ»Ò¤µ¤óËÌµþ¤Î¸ø±é¥¥ã¥ó¥»¥ë¡ÄÃæ¹ñÂ¦SNS¤ÇÁ°ÆüÄÌÃÎ¡¡ÂæÏÑÍ»ö¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤Ç¤Î±þ½·±Æ¶Á¤«
ÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ëÆüÃæ¤Î±þ½·¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¥¸¥ã¥º¥·¥ó¥¬¡¼¤Î°¤ÀîÂÙ»Ò¤µ¤ó¤ÎËÌµþ¤Ç¤Î¸ø±é¤¬¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥ã¥º¥·¥ó¥¬¡¼¤Î°¤ÀîÂÙ»Ò¤µ¤ó¤Ï21Æü¤È22Æü¡¢¾å³¤¤ÈËÌµþ¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢21Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃæ¹ñÂ¦¤«¤é22Æü¤ÎËÌµþ¤Ç¤Î¸ø±é¤¬¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈSNS¤ÇÄÌÃÎ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤ÊÀâÌÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ëÈ¯¸À¤ËÈ¿È¯¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Î±Ç²è2ËÜ¤Î¾å±Ç¤¬±ä´ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ê¸²½Åª¤ÊÌÌ¤Ç¤â±Æ¶Á¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£