富山地方鉄道が、廃線にする方針を示している区間のうち、あす、立山線について検討する会合が開かれます。存続に向けた議論が交わされる見通しで、交通政策に詳しい専門家は、「行政が関与することで、沿線住民など利用者が改善を実感できる取り組みが重要」と指摘します。



富山大学 中川大特別研究教授

「富山地方鉄道の路線というのは、沿線の市町の中心部を通っている路線ですし、最終的には、立山と宇奈月という、非常に大きな世界的な観光地に向かっている路線ですので、ネットワークとしては、いい路線になっている。私自身は、立山線にしても、宇奈月の方に行く本線にしても、もっと増客、増収も、できるという風に思っています」





交通政策が専門の富山大学、中川大特別研究教授です。国内の多くの鉄道など、公共交通機関の再生に有識者としてかかわってきました。中川特別研究教授はあすの検討会の分科会で議論される立山線について、観光需要を工夫して取り込むことで利用者の増加につながると提言します。富山大学 中川大特別研究教授「立山線は増客増収の可能性は、大きいというふうに思っています。ピーク時を増やすというのは、ほぼ限界に近い。同じ日の中でも、時間帯をずらして来ていただけるような、そういったような方策なども、打っていくことによって、かなりたくさん増客することができる。優等列車が、少ない状況ですので、そういう意味では予約ができて、特急料金なども取れるようにしていくという、そういうようなことにすることによって、収入も増加していく」一方、鉄道路線全体を再生するには、車両の数や単線区間の多さといった運行上の制約を考慮した、しっかりとした運行計画が欠かせないと指摘します。富山大学 中川大特別研究教授「非常に限られた線路容量で、今でも、（本線と立山線が重なる）寺田・電鉄富山間というのは朝方などは線路容量を目一杯使っておられるわけですよね。ですので、それをどのようにして配分していくのが、全体として一番たくさんお客さんに乗ってもらって、一番たくさんの収入を得ることができるのかというのは、これはやっぱり、全体一体的に考えていかなければいけない話」さらに、その取り組みの中では、赤字補填ではなく投資として行政が責任をもってかかわることがカギになるとも指摘します。富山大学 中川大特別研究教授「日本の地方鉄道の中にも、便利にすることによって、再生できてきた鉄道が、いくつかありまして、その一番代表的な例は、富山ライトレールだというふうに、思いますけれども、行政がしっかりとコミットすることによって、これまでよりも便利にしていくと。そのことによって、たくさんのお客さんが乗ってくださるようになってきている。富山地方鉄道の路線も、これはやはり社会資本として、そして公共サービスとして、自治体がしっかり責任を持つ路線に変えていけば、いい路線としてよみがえってくることが、できるというふうに思います。単に赤字を埋めるために、お金を入れるということであれば、これは納税者としても、納得できないというふうに思いますけれども、公費を投入することによって、今までよりも、安全で、便利で、快適で、そして、お客さんも増えるし、収入も増えているような、そういうような路線に（地鉄が）変わっていけば、十分、納税者の皆さんにも、納得してもらえるのではないか」検討会のうち、立山線についてはあす、本線については今月29日に開かれます。来年度1年間だけの延命ではなく、県東部の持続可能な交通体系の構築につながる議論を期待します。