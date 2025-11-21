無邪気なわんこたちの予想外の行動が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で6万4000回再生を突破し、「テンションが爆上がりだね！」「ワチャワチャが可愛すぎる」「幸せ空間すぎる…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『大型犬3頭だけになった部屋』を観察した結果…『予想外すぎる行動』】

お友達犬がお泊りに来た

YouTubeチャンネル「フィン君ブログ Siberian husky」の投稿主さんは、『フィン』くん、『ヴァル』くんという2頭のシベリアンハスキーと暮らしています。この日は、同じシベリアンハスキーの『バディ』くんがお泊りに来たそうです。バディくんは、フィンくんとヴァルくんの血縁の兄弟で、とっても仲が良いのだとか！

バディくんがやってくると、フィンくんとヴァルくんは大はしゃぎで歓迎しました。3頭でニオイを嗅ぎ合ったり、部屋中を走り回ったり…。フィンくん＆ヴァルくんのあまりのハイテンションに、バディくんが一歩引いている様子も見られたといいます。

犬たちだけにしてみたら

3頭のテンションが収まったころ、わんこたちをリビングに残して寝室に上がったそうです。見守りカメラには、3頭が協力して部屋から脱出する様子が残されていました。

飼い主さんが行ってしまって、困惑の表情を浮かべる3頭。すると、フィンくんがドアノブを鼻で押して開けてしまいました。そのあとにヴァルくんとバディくんも続きます。

しかし、階段の上にはドッグゲートが…。ここで活躍したのはヴァルくん。器用に鼻でロックを解除し、スタコラサッサと寝室に入ってしまったとか。

子どもみたいな3頭にホッコリ♡

一方そのころ、最後尾にいたバディくんは、ドッグゲートを通過する前にロックが元に戻って置き去りになってしまった模様。悲しそうに階段で鳴いていたため、ゲートのロックを解除して寝室に入れてあげたといいます。

そうしてみんなで一夜を過ごすと、翌朝は6時に起床！フィンくん＆ヴァルくんは再びバディくんにちょっかいをかけていたそうです。

終始やんちゃで自由奔放な3頭の姿は、まるで仲の良い小学生3人組のよう。のびのびと楽しむ光景に、見ている方まで癒されてしまいますね！

この投稿には、「さすがに3頭は迫力がありますね」「みんな無邪気で可愛い」「本当に仲良しでほっこりします」など、多くのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「フィン君ブログ Siberian husky」には、他にもフィンくん＆ヴァルくんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「フィン君ブログ Siberian husky」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。