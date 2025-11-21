柏崎刈羽原発の再稼働について花角知事は11月21日、安全対策などを前提に再稼働を容認する考えを表明しました。花角知事が下した決断に県内では経済効果などへの期待と同時に安全性への懸念の声も上がっています。



午後4時から始まった花角知事の臨時会見。



〈花角知事〉

「経済産業大臣から6号機と7号機の再稼働の方針について理解をしてほしいという理解要請の文書をいただき、その要請については、新潟県としては了解するとしたい」





安全対策や避難道路の整備などを前提に柏崎刈羽原発の再稼働を「容認」すると表明しました。柏崎刈羽原発が再稼働した場合、福島第一原発の事故後、東京電力が運転する原発としては初となります。花角知事の判断にまちの人は…〈市民〉「柏崎の方からするとどちらもあるかといい面も悪い面もあると思うので。難しいですね」［反対ですね」「安全が確保されれば問題ないかなと思います」「賛成か反対もどっちも言えなくて自分に知識がないので知ってから意見は決めたい」また、原発がある柏崎市では…〈柏崎市民〉「もちろん次世代の事も考えれば不安は多少なりともありますけどでも、でも次世代のためにいろいろ考えて進めてくれているのであればそこは応援したい」〈柏崎市民〉「ただ経済的に柏崎も落ちているからそれを立て直したいというみなさんの気持ちもわかるけど、どっちを天秤にとるかというと私は命のほうを取りたい」原発の周辺自治体のトップは再稼働の判断について「知事の考えを尊重する」とする姿勢を示す中、長岡市の磯田市長は21日の会見で…〈長岡市 磯田達伸市長〉「県民意識調査で示された民意の状況をみると判断するには少し早い」また、柏崎市の桜井市長は…〈柏崎市 桜井雅浩市長〉「心から花角知事のご決断に敬意を表するところでございます」県の意識調査では「再稼働の条件は現状で整っている」との問いに対し、「そうは思わない」など否定的に答えた人は6割に上りました。〈長岡市 磯田達伸市長〉「6割以上の方が否定的な考えを持っているという民意が示されている」原発の再稼働について重い判断を示した花角知事。12月から始まる県議会では「知事の職務を続けることについて信任か不信任かの判断を仰ぎたい」としました。〈花角知事〉「手法は県議会で議事のやり方とかがあると思いますので意志として示していただきたい。 「信任できない」「知事の職務を続けるべきでない」と県議会が判断されるのであれば（知事を）辞めたいと思う」知事は過去自身の判断について「県民の信を問う」といった言葉も用いたため、再稼働を争点にした知事選の実施も考えられてきました。しかし、県議会に自身の進退を委ねるような表明に、一部の県議からは怒りの声が上がりました。〈未来にいがた 大渕健県議〉「とにかくいままで『信を問う』と言ってきたわけ『職を賭して』という表現も使ってきた。そこまでいうんだったら問うのは有権者でしょう。俺ら（県議）が選んでいるわけじゃないじゃないですか。県議会の議員が選挙して知事を選んでいるわけじゃないんだからすり替えようとしているじゃないですかそこまで言って問うなら有権者、県民に問わなきゃ」自民党が単独過半数を占める県議会。非自民系会派の県議はやるせない気持ちも語りました。〈リベラル新潟 小泉勝県議〉「議会での議決を選んだ場合にはほぼほぼ結論が決まっている。最終的にこれ（県議会）を知事が選択したというところは非常に作られたシナリオだったと感じていて私どもとしては腑に落ちない」12月から始まる県議会では知事の再稼働「容認」をめぐり激しい議論が交わされる見通しです。