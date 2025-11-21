恋愛小説レーベル「ピナノベルス」第二弾作品『私の可愛い、可哀想な夫』（キルタイムコミュニケーション）が11月21日（金）より配信開始した。

【画像】哀れな夫を、溢れるほどの愛で溺れさせる計画的ラブストーリー

不憫で報われない哀れな夫を、溢れるほどの愛で溺れさせる……一途な伯爵令嬢の計画的ラブストーリー。ショコラとアランの花にまつわるエピソードと、穏やかで甘美な後日談を含む書き下ろしストーリー『貴方に捧げる薔薇の花』を収録。

ふしだらな悪女と噂される、妖艶な雰囲気を纏った伯爵令嬢、ショコラことショコラーテ・ブノワ。愛する家族の後押しもあり夜会で一目惚れした名門家の青年アラン・シュゼットと結婚するも、結婚式を終えシュゼット家で過ごす初めての夜、ショコラのもとを訪れたアランは言い放つ。「私には愛する人がいる。だからお前を愛することはない」なんて不憫で、可哀想で、可愛い人――。自身の魅力に気付かず、出世を阻まれ、報われない愛に身を捧げようとする哀れな夫を溺愛する、一途な伯爵令嬢の計画的ラブストーリー。

コミックブリーゼにて、『私の可愛い、可哀想な夫』のコミカライズが連載中。PVも公開中となっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）