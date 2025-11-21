¡Ö¥Ê¡¼¥Ð¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤¦¤½¡×µî½¢·è¤Þ¤é¤Ì³ÑÅÄÍµµ£¤¬¡ÈÉÔ°Â¡É¤òÅÇÏª¤â¡Ä¡Ö¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤À¤±¡×
³ÑÅÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤À¤±¡×¤È¸ì¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡Íèµ¨¤Îµî½¢¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤¬F1Âè22Àï¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹GP¤Î³«Ëë¤òÁ°¤Ë¡Ö¥Ê¡¼¥Ð¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤¦¤½¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°ìÂÎ¤Ê¤¼¡© ¥°¥ê¥Ã¥×ÉÔÂ¤ËÉÔËþ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿³ÑÅÄ¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥·¡¼¥ó
¡¡Åö½é¤Ï¥á¥¥·¥³GP¸å¤Ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï»ÐËå¥Á¡¼¥à¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤ò´Þ¤á¤Æ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÈ¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ª·èÄê¤Ï12·î½é¤á¤ÎºÇ½ªÀï¥¢¥Ö¥À¥ÓGP¤Þ¤ÇÀèÁ÷¤ê¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤È¿·¤¿¤Ë¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¤Î¤Ï¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Çº£µ¨F1¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¸¥ã¡¼¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥¸¥ã¡¼¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î°éÀ®Áª¼ê¤Çº£µ¨¤ÏFIA¡½F2¤Ë»²Àï¤¹¤ë¥¢¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¤¬È´¤Æ¤¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î»Ä¤ê1ÏÈ¤ò³ÑÅÄ¤È¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¤¬Áè¤¦¿Þ¼°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¡¢¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Î3Àï¤Ç¼óÇ¾¿Ø¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ë·ë²Ì¤ò»Ä¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖµîÇ¯¡¢¤â¤·¤¯¤Ï2Ç¯Á°¤È»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ´·¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬F1¤ÎÂé¸ïÌ£¤À¡£¼¡¤Î¿ô¥ì¡¼¥¹¤Ç²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·èÃÇ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¼«Ê¬¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤À¤±¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¥º¥¿¥¤¥È¥ë¤³¤½Æ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ±2°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡£¸½ºß¤Ï3°Ì¤Ê¤¬¤é2°Ì¤Î¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤È¤Ï32ÅÀº¹¡£2¡¢3°Ì¤Ç¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤ËÆÀ¤é¤ì¤ëÊ¬ÇÛ¶â¤ÇÌó15²¯±ß¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ä¤ê3Àï¤Ç³ÑÅÄ¤¬¤É¤ì¤À¤±¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤ì¤ë¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì¤Î¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ÏµÕÅ¾¥¿¥¤¥È¥ë¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¤È¤Ï49ÅÀº¹¡£Ä¾¶á¤Î¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹GP¤Ç¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ÎÍ¥¾¡¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢³ÑÅÄ¤¬³ê¤ê¹þ¤ß¤ÇF1¥·¡¼¥È¤ò¼Í»ß¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏËÄ¤é¤à¡£
¡¡Á°Àï¥Ö¥é¥¸¥ëGP¤Ç¤Ï¥Ô¥Ã¥È¥¯¥ë¡¼¤Îºî¶È¥ß¥¹¤Ç¥¿¥¤¥à¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤ò¾Ã²½¤Ç¤¤ºÆþ¾Þ¤òÆ¨¤¹¤Ê¤É¡¢¥Ð¥Ã¥É¥é¥Ã¥¯¤âÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ð¾õ¼àÎÌ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï·ë²Ì¤¬´Î¿´¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]