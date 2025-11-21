岡田将生、役所広司のイジりに「もうやだ〜！」 会場が爆笑に包まれる
長編アニメーション映画『果てしなきスカーレット』初日舞台あいさつが21日、都内で行われ、芦田愛菜、岡田将生、柄本時生、青木崇高、染谷将太、白山乃愛、斉藤由貴、松重豊、役所広司、細田守監督が登壇。役所の無茶ぶりに岡田が「もうやだ〜！」と声をあげる一幕があった。
【集合ショット】誇らしげな顔で手を降る芦田愛菜＆岡田将生ら豪華出演陣
本作出演について「出演できたことが本当にうれしくて」と切り出した岡田は、「監督からたくさんいただいたのが、人を好きになること、愛することはすごく幸せで、当たり前なんだけど、その当たり前をどこか忘れている時間があって。いつも監督から家族の温かさであったり、絆であったり、そういうのを僕自身教えてもらっている」と力を込め、「スカーレットと聖は一緒に旅をする仲間ですけど、その中で生まれている何かをみなさんに大切にみてもらえたらうれしいなと思っております」と呼びかけた。
また、本作では芦田演じるスカーレットの歌唱シーンも見どころ。MCがその話を振る中、役所がおもむろに「岡田くんもうまいですよ、歌は」とポツリ。これに岡田は「役所さんだめですって！ちょっと！もうやだ〜！」と全身で気持ちを表明。会場は爆笑で包まれる中、「僕の歌はもういいんです。芦田さんの歌が本当にすてきなんです」と強調していた。
本作は、『時をかける少女』『サマーウォーズ』などの細田守監督の最新作。テーマは“生きる”。「人は何のために生きるのかを問う、骨太な力強い映画を目指したい。今、この大きなテーマを、観客と一緒に考えたい」という細田監督の想いから始まった本作は、主人公の王女・スカーレットが父の復讐に失敗するも、「死者の国」で再び、宿敵に復讐を果たそうとする今までの細田作品と一線を画す物語となる。
主人公・スカーレット役を芦田愛菜、スカーレットと共に旅をする現代の日本人看護師・聖（ひじり）役を岡田将生、スカーレットの宿敵・クローディアス役を役所広司、ガートルード役を斉藤由貴、コーネリウス役を松重豊、レアティーズ役を柄本時生、ローゼンクランツ役を青木崇高、ギルデンスターン役を染谷将太、少女役を白山乃愛が務める。
イベントのMCは、日本テレビのラルフ鈴木アナウンサーが務めた。
