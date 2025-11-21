ºå¿À¥É¥é1Î©ÀÐÀµ¹¤¬·ÀÌó¶â1²¯±ß¡¢Ç¯Êð1600Ëü±ß¤Ç²¾·ÀÌó¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡×
¡¡ºå¿À¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿ÁÏ²ÁÂç¡¦Î©ÀÐÀµ¹ÆâÌî¼ê¡Ê22¡Ë¤¬21Æü¡¢ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢·ÀÌó¶â1²¯±ß¡¢Ç¯Êð1600Ëü±ß¥×¥é¥¹½ÐÍè¹â5000Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç²¾·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£
¡¡¡Öº£Æü¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¡Ê¥×¥í¤¬¡Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡×
¡¡Åìµþ¿·Âç³Ø¥ê¡¼¥°¤Ç2Ç¯½Õ¤Ë»°´§²¦¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢3µåÃÄ¶¥¹ç¤ÎËö¤Ëºå¿À¤¬¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡ÖÂç³ØNo¡¦1¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡×¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤é¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï2¥±¥¿ËÜÎÝÂÇ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£