◆大相撲九州場所１３日目（２１日・福岡国際センター）

横綱・大の里（二所ノ関）が関脇・安青錦（安治川）との２敗対決を制し首位を守った。立ち合いでもろ手で当たると突き放せなかった。左上手を許して投げを打たれたが、右をねじ込み体を投げ出した。相手を吹っ飛ばすと同時に大の里も倒れ込んだ。際どいタイミングだったが軍配は大の里に上がった。

２連勝に「体を寄せて前に出られたので（勝った）自信は少しあった」。審判長の高田川親方（元関脇・安芸乃島）は「物言いは付けようがない。飛んでいるし、吹っ飛ばしたからね」と明かした。

安青錦には過去２戦ともに突き放して圧倒。今回は初めてまわしを許し、「相手も考えてきた。でもしっかり対応できた」とうなずいた。大関を狙うホープの壁になったことについては「そういうことを考える暇はない。目の前の一番に精一杯集中した」と振り返った。

首位は豊昇龍（立浪）と横綱２人。大の里は「まだ２番あるので集中する」と淡々。高田川審判長は「まだこれから。（優勝の行方は）わからない」。１４日目からは横綱・大関と対戦。２場所連続優勝へラストスパートに入った。