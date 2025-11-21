6月3日に89歳で死去した巨人・長嶋茂雄終身名誉監督のお別れの会「ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会」が21日、東京ドームで開催された。関係者と一般を合わせ、約3万2400人が来場し、長嶋さんとの別れを惜しんだ。

午前10時30分開始となった関係者の部には、多くの著名人が参会した。着座した参列者数は約2800人。野球界1100人、政界30人、経済界800人、メディア界300人、スポーツ界40人、交友関係・芸能界180人、その他350人で、長嶋さんの存在の大きさと交友関係の広さが改めて感じられた。また、2階席入場者（応募者の中から選ばれた方）は約6800人と発表された。

午後の一般の部には約2万2800人が訪れ、午後2時30分から7時過ぎまで、長嶋さんとのお別れをするために列をなした。

ドーム内には国内最大級の横49メートル、奥行き10メートル、高さ3・2メートルの祭壇を設置。同心円状に広がる形状は「太陽」をイメージし、陽光のように人々を明るく照らした天真爛漫でポジティブな人柄が表現された。祭壇の中心部には、ガーベラ、カーネーション、ヒマワリなど背番号にちなんだ「3万3333本」の花を装飾。長嶋さんの人柄に魅せられたファンたちが集い、カラフルな花畑のように咲き誇るさまが表されている。