広島市は「エールエールA館」と「紙屋町シャレオ」を運営する会社を経営統合する計画を明らかにしました。



広島市が経営統合を検討しているのは、市の第三セクターの「広島駅南口開発」と「広島地下街開発」です。南区のエールエールA館と中区の紙屋町シャレオをそれぞれ運営していますが、いずれも開業から20年以上が経過。テナント収入の減少などにより、赤字が続いています。こうした状況を受け、市は、経営改革プランを明らかにしました。





■広島市 村上慎一郎 企画総務局長「比較的に容易かつ速やかに実行できる手法である持株会社化による経営統合を行うこととします」来年度中に持株会社を立ち上げ、新体制による運営開始を目指します。一方、再整備が進むJR広島駅南口の地下広場も生まれ変わる計画です。市は21日、人が集まる活気ある空間をイメージした改修案を明らかにしました。イベント広場は、音響などの設備を更新し、より多くの行事を開催できるスペースを目指します。また、飲食やワークスペースとして利用できる休憩エリアを設けるほか、トイレのバリアフリー化などを進める計画です。市は、事業費の試算を進め、2028年度からの改修工事開始を目指します。【2025年11月21日放送】