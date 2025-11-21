Ãæ¹ñ¹ñºÝ¹Ò¶õ¡¢¾å³¤¡½ÂçºåÊØ¤ä½Å·Ä¡½ÅìµþÊØ¤ò¸ºÊØ¤Ø¡Ä¡Öµ¡ºà·«¤ê¤ÎÅÔ¹ç¡×¤ÈÀâÌÀ¤âÆüÃæ´Ø·¸±Æ¶Á¤«
¡¡¡Ú¹½£¡á¾È¾ÂÎ¼²ð¡ÛÃæ¹ñ¹ñÍ¤Î¹Ò¶õÂç¼ê¡¦Ãæ¹ñ¹ñºÝ¹Ò¶õ¤Ï£²£±Æü¡¢£±£±·îËö¤«¤éÂçÉý¤Ê¸ºÊØ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÃæ´Ø·¸¤Î¶ÛÄ¥¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±£±·î£³£°Æü¤«¤éÍèÇ¯£³·î£²£¸Æü¤Þ¤Ç¡¢¾å³¤¡½ÂçºåÊØ¤ò½µ£²£±±ýÉü¤«¤é½µ£±£¶±ýÉü¤Ë¸ºÊØ¤¹¤ë¡£½Å·Ä¡½ÅìµþÊØ¤Ï£±£²·î¤«¤é£³·î£²£¸Æü¤Þ¤Ç¡¢½µ£·±ýÉü¤ò½µ£´±ýÉü¤Ë¸º¤é¤¹¡£Æ±¼ÒÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Öµ¡ºà·«¤ê¤ÎÅÔ¹ç¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢»ÍÀî¹Ò¶õ¤âÍèÇ¯£±·î£±Æü¤«¤é£³·î£²£¸Æü¤Þ¤Ç¡¢»¥ËÚ¡½À®ÅÔÀþ¤Î·ç¹Ò¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÂæÏÑÍ»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¹â»Ô¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¸å¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÏÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£