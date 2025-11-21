大分市で起きた大規模火災は4日目となりましたが、いまだ鎮火には至っていません。住民のなかには、まだ消火活動などが続けられていて自宅に近づけず、家が無事なのかどうかすら確認ができないという人もいます。住む場所だけでなく、仕事への影響の長期化も懸念されています。

■漁師「心配でならない」

刀祢優月記者・NNN取材団（21日）

「火災発生から4日目を迎えました。現在もヘリコプターによる放水活動が行われています」

いまだ鎮火に至っていない大分市の港町「佐賀関」の大規模火災。

早朝の漁港には、漁師の姿がありましたが…

漁師

「沖に行く気持ちになってない。どんな気持ちにもならない。自分だけのあれじゃない、心配でなりません」

──漁に影響は。

漁師

「今からあるだろう。昔から『八潮工業』があって、漁師はそこで重りや釣り針を調達していた。工場が全焼だからこれからどうなるか」

■火にのまれた港町…立ち入り規制で“生業”にも影響

佐賀関で魚介類を扱う「富士見水産」。生けすに移されていたのは、漁師が一本釣りしたブランド魚「関さば」です。秋口から脂の乗りがよくなり、これからが旬。しかし…

富士見水産 姫野透代表取締役

「山の方が赤くなって煙と燃えかすが来てた。北西の風がものすごかった。あおられて焼けていった」

港町は火にのみ込まれました。

大分県によりますと、これまでにおよそ170棟が燃え、1人が死亡。周辺では、立ち入り規制が続いています。

「富士見水産」があるのは、現場の東側。そのため…

富士見水産 姫野透代表取締役

「そこがダメなので、ぐるっと半島を回るか、船で運航して向こうの漁協に持って行って…」

生業にも広がる影響。ただ、午後になると…

青木拓也「every.取材班」

「先ほど規制エリアが縮まり、火災現場に少し近づけるようになりました。奥には消防車両が止まっています」

◇

いまだ明らかになっていない被害の全容。今も69世帯108人が避難を余儀なくされています（※21日正午時点）。