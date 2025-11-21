¡Öºª¿ì¶¯ÅðÌ¤¿ë¡×18ºÐ¤ÎÃË¤òºÆÂáÊá¡¡¥Óー¥ë¤È¾ûºÞ¤ò°û¤Þ¤»¤ë¼ê¸ý¤ÇÊÌ¤Î½÷À¤«¤é¶âÉÊ¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¡¡Ê¡²¬
ºª¿ì¶¯ÅðÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿18ºÐ¤ÎÃË¤¬¡¢¾ûºÞ¤ò°û¤Þ¤»¤ëÆ±ÍÍ¤Î¼ê¸ý¤ÇÊÌ¤Î½÷À¤«¤é¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤ÆºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºª¿ì¶¯ÅðÌ¤¿ë¤ÈÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©ÂçÌî¾ë»Ô¤ÎÌµ¿¦¤Î18ºÐ¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï¤³¤È¤·9·î¡¢ÂçÌî¾ë»Ô¤Î²ÏÀîÉß¤Ç¡¢20ºÐ¤Î½÷À¤Ë¥Óー¥ë¤È²¿¤é¤«¤Î¾ûºÞ½½¿ô¾û¤ò°û¤Þ¤»¤Æºª¿ç¡Ê¤³¤ó¤¹¤¤¡Ë¾õÂÖ¤Ë¤·¤¿¾å¡¢¶âÉÊ¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
½÷À¤ÏSNS¾å¤ÇÃË¤«¤é¡Ö°ì½ï¤Ë»à¤Ë¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤È»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¡¢¸½¾ì¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òÅð¤ó¤À¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¾ûºÞ¤ò°û¤Þ¤»¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË¤Ï¡¢Æ±ÍÍ¤Î¼ê¸ý¤ÇÊÌ¤Î½÷À¤«¤é¶âÉÊ¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ10·î¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÍ¾ºá¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
