Á´¹ñ¤Ç¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤Î¥á¥Ã¥·¥å¥áー¥«ーtantore¡Ê¥¿¥ó¥È¥ìー¡Ë¤¬³«È¯¤·¤¿¡¢½»ÂðÍÑ¤ÎÁë³Ê»Ò¡ÖLattice Guard¡×¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÈÅ´¤ÎÁë³Ê»Ò¡É¤Ç¥¯¥Þ¤òÁË»ß Ž¢ÂÎÅö¤¿¤ê¤·¤Æ¤âÌó2¥È¥ó¤ÏÂÑ¤¨¤é¤ì¤ëŽ£ ÅìËÌ¤äËÌ³¤Æ»¤òÃæ¿´¤Ë30·ï°Ê¾å¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤» °¦ÃÎŽ¥Ë¶¶»Ô
¡Êtantore Ãæ²Ï¸¶µ£ÂåÉ½¡Ë
¡Ö¤³¤Á¤é¤¬¡ØLattice Guard¡Ê¥é¥Æ¥£¥¹¥¬ー¥É¡Ë¡Ù¡£ÂÎÅö¤¿¤ê¤·¤Æ¤â2¥È¥ó¤¯¤é¤¤¤ÏÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡×
°µÇ÷´¶¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Âç¾®ÉÔµ¬Â§¤ËÇÛÎó¤µ¤ì¤¿Å´¤Î³Ê»Ò¤Ï¡¢»Ò¥°¥Þ¤Ç¤âÄÌ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»ÅÍÍ¤Ë¡£Ìó2¥È¥ó¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¥¯¥Þ¤ÎÎÏ¤Ë¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³«È¯¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï2·î ¸µ¡¹¤Ï¡È¶¯Åð¤Î¿¯ÆþËÉ»ß¡É
¡ÊÃæ²Ï¸¶ÂåÉ½¡Ë
¡Ö¸µ¡¹°Ç¥Ð¥¤¥È¶¯Åð¤Î¿¯ÆþËÉ»ß¤Ç³«È¯¤·¤¿¤¬¡¢¥¯¥Þ¤¬½»Âð¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ëÈï³²¤¬Â¿¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢³«È¯¤ò2·î¤«¤é»Ï¤á¤¿¡×
ËÌ³¤Æ»¤ÎÍÏÀÜ²ñ¼Ò¤«¤é¤³¤È¤·2·î¡¢¡Ö¥¯¥ÞÂÐºö¤Ë±þÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÁêÃÌ¤¬¤¢¤ê¡¢½¾Íè¤Î¾¦ÉÊ¤Î¶¯ÅÙ¤äÂÀ¤µ¤ò¸«Ä¾¤·´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¯Çä¤Ï11·î18Æü¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÅìËÌ¤äËÌ³¤Æ»¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë30·ï°Ê¾å¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¡£
¡ÊÃæ²Ï¸¶ÂåÉ½¡Ë
¡Ö´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤ä·ÃÆá»Ô¤Î½»Âð¤Ë¡¢¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥Þ¤ËÂÐ¤¹¤ë´íµ¡´¶¡¢³§¤µ¤ó¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¡×
²Á³Ê¤ÏÁë¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÎÁë¥µ¥¤¥º¤ÇÌó80Ëü±ß¡Ê¼è¤êÉÕ¤±ÈñÍÑ¹þ¤ß¡¦Á÷ÎÁÊÌ¡Ë¡£ÃíÊ¸¤«¤éÌó2¤«·î¤ÇÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÊÃæ²Ï¸¶ÂåÉ½¡Ë
¡Ö¡Ø¥¯¥Þ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤Ç¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤òÊ¹¤¯¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ì¤Ð¡×
