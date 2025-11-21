東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気についてお伝えします。



21日（金）は朝から晴れて、一日青空が広がりました。朝の最低気温は内陸部を中心に一桁となり、この時期らしい冷え込みとなりました。一方、日中は20℃に迫るほど気温が上がり、過ごしやすい陽気となりました。



そんな中、佐賀県神埼市の九年庵では、およそ150本の紅葉が去年より早く見頃となっています。九年庵は、明治時代に佐賀出身の実業家が9年の歳月をかけて作ったことから、その名がつきました。普段は入ることができませんが、春と秋の2回、一般公開されます。例年は9日間ほどですが、ことしは一般公開が16日間に拡大し、期間中5万人の人出を見込んでいるということです。秋の一般公開は30日までです。





これからの天気です。22日（土）も各地で朝からよく晴れるでしょう。午後も天気の崩れはなく、お出かけ日和となりそうです。ただ、朝の冷え込みは強く、内陸部では最低気温が5℃ほどとなるでしょう。日中の最高気温は各地とも18℃くらいで、昼間は暖かくなりそうです。週間予報です。23日（日）も晴れてお出かけ日和となりますが、振替休日の24日（月）は雲が広がり、雨が降る時間もありそうです。火曜日以降は晴れたり曇ったりと天気がコロコロと変わりそうです。また、気温は来週以降、徐々に低くなる見込みです。最低気温は一桁に、最高気温は15℃ほどの日もありそうです。