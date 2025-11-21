射水市の国道8号近くにある観光拠点「道の駅カモンパーク新湊」がきょう、「道の駅まるごと射水」としてリニューアルオープンしました。地元のとれたて野菜や物産品、グルメが楽しめるほか宿泊施設の建設計画もあり、射水市は滞在できるエリアを目指しています。



射水市鏡宮で、きょうオープンした道の駅です。新しい名称は「道の駅まるごと射水」。海と里山に広がる射水市の食の豊かさをまるごと楽しめる観光施設です。





武道優美子キャスター「施設は2棟あって、こちらは本館の物産館です。こちらには、地元農家が持ち寄ったとれたての果物や野菜があります。ネギが税込み220円は安いですね。ドライブのついでではなくこれを目当てに来たくなりますね」新鮮な農産物や、新湊漁港で水揚げされた白エビの水産加工品など、土産物も充実。物産館は、以前と比べて売り場面積が1.8倍、商品数はおよそ2倍に増えました。高岡市からの買い物客「ついつい」愛知県からの買い物客「道の駅巡りをしている。地元のものを買おうと思って」石川県からの買い物客「明るくて良い。うれしい」武道キャスター「本館を出て、新湊博物館を挟んで あちらに建つのが、レストランが入る別館の食遊館です」これまで農業者団体向けに建てられていた施設を、道の駅の別館としてリニューアル。レストランの機能を本館から移設しました。旧・道の駅の名物、白エビバーガーや白エビ天丼のほか、麺類や定食などメニューも豊富です。館内には大型遊具もあって、小さな子ども連れの家族もゆっくり過ごせます。この道の駅は、射水市が建設・整備した施設で、リニューアルも市の事業として進められました。全体の改修費用9億8千万円あまりは市が負担しています。一方、同じ新湊地区にある「新湊きっときと市場」は、民間企業が建設してオープンした施設です。「道の駅カモンパーク新湊」は新湊市時代の1998年に開業。国道8号と472号の交差点という利便性の高さもあって、年間来館者数はピーク時におよそ97万人に達しました。しかし近年は、年間60～70万人と伸び悩んでいました。また、全国的に個性のある道の駅が増え、県内でも黒部市に「道の駅KOKOくろべ」がオープンするなど、競争が激しくなるなか、射水市はリニューアルで賑わい創出を図ります。運営会社の道の駅新湊 三箇洋社長「うちもずっと白エビをメインにやってきましたけど、リニューアルして、目標は（年間）100万人を設定しているところです」敷地内には宿泊に特化した外資系ホテルの誘致計画もあります。市は今後、この道の駅を市内の周遊観光の拠点や、災害時の支援物資拠点として活用する方針です。射水市 夏野市長「ここを起点として射水を周遊してもらう。賑わい創出させていく施設でもあるし、いざという時に安全を守る施設であり、いろんな役割を担っていくのかなと思っています」道の駅まるごと射水では、リニューアルオープンを記念して、あすからの3連休中、毎日、抽選会やステージイベントなどを予定しています。