『超英雄祭』ゴジュウジャーキャストの出演も発表 冬野心央＆鈴木秀脩＆神田聖司＆松本仁＆木村魁希が参戦 MCは松本寛也に決定
来年2月3日、4日に横浜アリーナで開催される仮面ライダー＆スーパー戦隊による年に一度の“音楽の祭典”『超英雄祭 KAMEN RIDER × SUPER SENTAI LIVE ＆ SHOW 2026』の追加出演者が21日、Xで発表された。
【写真】仮面ライダーゼッツ／万津莫役の今井竜太郎も出演が決定
「DAY2 SUPER SENTAI 50th」の追加キャストが発表。発表されたのは『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』に出演する冬野心央（遠野吠／ゴジュウウルフ役）、鈴木秀脩（百夜陸王／ゴジュウレオン役）、神田聖司（暴神竜儀／ゴジュウティラノ役）、松本仁（猛原禽次郎／ゴジュウイーグル役）、木村魁希（熊手真白／ゴジュウポーラー役）と、MCの松本寛也（スーパー戦隊親善大使）となっている。
【DAY2 -SUPER SENTAI 50th-】発表済みの出演アーティスト
Wienners
金子みゆ
遠藤正明
つるの剛士
MORISAKI WIN
大西洋平
幡野智宏
吉田達彦
吉田仁美
