ºÌ¿§Å¥¿Í·Á¤ÎÌ¾ÉÊ46ÅÀ¡¢Ãæ¹ñ¡¦Å·ÄÅ»ÕÈÏÂç³Ø¤Ë¤ªÌÜ¸«¤¨
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÅ·ÄÅ11·î21Æü¡ÛÃæ¹ñÅ·ÄÅ»Ô¤ÎÅ·ÄÅ»ÕÈÏÂç³Ø¿Þ½ñ´Û¤Ç18Æü¡¢Æ±»ÔÈ¯¾Í¤ÎºÌ¿§Å¥¿Í·Á¡ÖÅ¥¿ÍÄ¥ºÌÁº¡×À©ºî¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÄ¥±§¡Ê¤Á¤ç¤¦¡¦¤¦¡Ë¤µ¤ó¤ÎºîÉÊÅ¸¤¬³«Ëë¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¶µ¿¦°÷¤ä³ØÀ¸¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£
¡¡Å¥¿ÍÄ¥ºÌÁº¤ÏÃæ¹ñÅÁÅý·Ý½Ñ¤Î»êÊõ¤Ç¡¢Ä¥²È6Âå¤¬199Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿¡£ºîÉÊÅ¸¤Î²ñ´ü¤Ï12·î18Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢6ÂåÌÜ¤ÎÄ¥±§¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¡¢ÁÏ»Ï¼Ô¤Ç¤¢¤ëÄ¥ÌÀ»³¡Ê¤Á¤ç¤¦¡¦¤á¤¤¤¶¤ó¡Ë¡¢2ÂåÌÜ¤ÎÄ¥¶ÌÄâ¡Ê¤Á¤ç¤¦¡¦¤®¤ç¤¯¤Æ¤¤¡Ë¤ÎºîÉÊ·×46ÅÀ¡ÊÁÈ¡Ë¤òÅ¸¼¨¡£Âêºà¤ÏÎò»Ë¾å¤Î¿ÍÊª¤ä¿ÀÏÃ¡¦ÅÁÀâ¡¢Ì±Â¯¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£¡Êµ¼Ô/¼þ½á·ò¡Ë