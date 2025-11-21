山形県鶴岡市にある民間の屋内児童教育施設「キッズドーム・ソライ」について、運営会社は、12月1日から庄内地域に住む子どもを対象に大人1人の入場につき3人まで利用料を無料化すると発表しました。



「キッズドーム・ソライ」はまちづくり事業を展開する鶴岡市の「SHONAI」が2018年に開所した屋内型児童教育施設です。

昨年度は年間でおよそ4万4000人が利用しました。





通常、子どもの利用料は1歳から中学生まで500円から1500円の価格が設定されていますが、施設では10月4日から、鶴岡市に住む子どもは大人1人につき3人まで無料になるフリーパス制度を始めました。SHONAI・山中 大介社長「反響が非常に大きくて、先月（前年比）5.4倍の利用者になり、いまフリーパスの登録者数3500人で鶴岡市民の子どもたちのだいたい30数パーセントが登録している」「SHONAI」は21日記者会見を開き、酒田市の人材派遣会社「バーンフュージョン」とネーミングライツ契約を結び、12月1日から利用料無料の対象を庄内地域全域の子どもに拡大すると発表しました。SHONAI・山中 大介社長「ソライを通じた教育投資をしていきたいと思いますし、バーンフュージョンからももっとソライで面白いことが出来るのであればいろいろな投資の機会・話を持ってきてくれると言われてるので2社で地域の教育に対してもっともっと投資をしていきたいと思っている」「SHONAI」の山中大介社長は無料化について、民間企業が少子化や子どもの遊び場不足など地方の環境課題解決のために地域の教育に投資する「企業市民」としての取り組みとしています。また、施設名が12月1日から「バーンフュージョンソライ」となることも発表されました。バーンフュージョン・荘司 正彦社長「持続的な発展を考えるといまを支える世代だけでなく、次の世代の子どもへの支援が不可欠だと考えている。SHONAIがあってということになるが地域の皆さんと一緒に未来を育てていきたい」施設を無料で利用するにはフリーパスが必要で、11月25日から無料通話アプリ「LINE」で申請を受け付けます。酒田市からの利用者「庄内全域で無料化だってやったー待ってました」三川町からの利用者「庄内はあまり遊ぶところが多くないので無料化は助かります」「SHONAI」の山中社長は「将来的に県内全域と秋田県と新潟県の利用者の多い地域まで無料化の対象にしていきたい」と話しています。