高市首相「政府の立場は一貫している」悪化する日中関係…中国SNSには「問題を起こすのが好き」と高市首相を揶揄する動画拡散

就任から1カ月を迎えた高市首相は、G20サミット出席のため南アフリカへと出発した。出発前、報道陣の取材に応じた高市首相は、台湾有事答弁を巡り悪化する日中関係について“政府の立場は一貫している”と強調した。

中国側の反発強まる中、日本への渡航自粛の呼びかけで、航空券のキャンセルが54万件を超えるなど影響が出ている。さらに中国軍がSNSに「高市 高市 問題を起こすのが好き」などと歌った高市首相を揶揄する動画を投稿したという。

悪化する日中関係「政府の立場は一貫している」

21日午後3時ごろ、羽田空港に姿を見せた、高市首相。

日本時間22日に開かれる、G20サミットに出席するため、南アフリカへ出発するのを前に、午後1時半。報道陣の取材に応じた。

首相に就任してから、21日で1カ月を迎え、受け止めを問われた。

高市首相：

なんとしても補正予算を成立させ、暮らしの安心を国民に届けたいと思っている。まずはそのことに最優先で取り組ませていただく。

一方、自身の答弁をキッカケに、悪化する日中関係について…。

記者：

G20には中国の李強首相も出席予定ですが、日中関係について、どのような協議を行いたいとお考えか、李強首相との会談の調整状況も伺います。

高市首相：

中国につきましては、先月末、私と習主席との間で「戦略的互恵関係の包括的推進」と「建設的かつ安定的な関係の構築」という大きな方向性を確認しました。こうした考えに一切変わりはございません。

さらに記者から「台湾有事が『存立危機事態になり得る』とした総理の国会答弁に中国側の反発が出ていますが、受け止めと、答弁を撤回するお考えがないか、改めて伺います」と問われると次のように答えた。

高市首相：

ご質問にあったことですが、いかなる事態が存立危機事態に該当するかということにつきましては、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府がすべての情報を総合的に判断するということになりました。なります。こうした説明は、平和安全法制成立当時の安倍総理以来、政府としては繰り返し述べてきた通りでございます。私自身もこの答弁を繰り返して、申し上げております。政府の立場は一貫しております。以上です。

“政府の立場は一貫している”と強調した高市首相。

こうした発言に、中国側がさっそく反応し、中国外務省報道官は「もし日本側が、中国と戦略的互恵関係の発展を臨むなら誤った発言を撤回するべきだ」と述べた。

中国軍が高市首相を揶揄する動画を投稿

日中の関係悪化の解決の糸口が見えない中、影響はこの日も出ていた。

ジェトロ＝日本貿易振興機構が関わる、現地のイベントは、中国側の意向もあり、約20件がキャンセルとなった。

さらに、中国国際航空が毎日運航していた、大阪と上海を結ぶ便を11月末から週2日に減便することが新たに分かった。

中国政府が「日本への渡航を控えるよう」呼びかけたことの影響とみられ、中国国営テレビは日本行きの航空券のキャンセルが既に54万件を超えたと伝えている。

そして、中国側は、“宣伝戦の一つ”として展開しているのが…。

「高市 高市 問題を起こし口を開けば 屁理屈と嘘ばかり 高市 高市 問題を起こすのが好き」と歌った高市首相を揶揄する動画を中国軍がSNSに投稿。

他にも「“火遊び”をする者は誰であれ、いずれやけどをする」という文字とともに爆弾を持った高市首相が沈んでいく、アニメ動画まで投稿されていた。

高市首相を攻撃する情報戦に日本側はこう話す。

政府関係者：

必要なのことは2つ。冷静に対応することと、必要があれば措置を講じることだ。

防衛省関係者：

日本は無視しかない。

日本時間22日から開かれるG20サミットに出席するため、午後3時ごろ、日本を出発した高市首相。

外務省幹部は、現地で中国の李強首相と接触する可能性について期待感もにじませている。

しかし、中国側は「会う予定はない」としていて、行方が注目される。

