資生堂パーラーのホリデー限定パフェ＆デザートで冬を満喫♡

資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェでは、2025年12月2日(火)～28日(日)まで、冬の訪れを感じる期間限定メニューを展開。真っ白なレアチーズのクリスマスパフェや、旬の洋梨“ル・レクチェ”や苺「恋みのり」を使ったパフェやデザートなど、贅沢な味わいを楽しめます♡ホリデーシーズンの特別なひとときを、銀座でゆったり過ごしてみませんか♪

クリスマス限定パフェで祝う冬の特別時間

12月2日(火)～25日(木)の期間限定で登場する「レアチーズのホワイトクリスマスパフェ」は、ほんのりスパイシーなレアチーズとシャンパンジュレ、シナモンクッキーの組み合わせで、ホリデーシーズンにぴったりの華やかな味わい。

見た目の輝きも美しく、特別な時間を演出します。価格は3,000円（税込）です。

旬のフルーツを楽しむ今月のおすすめパフェ

12月2日(火)～28日(日)の期間、「新潟県三条市産 洋梨“ル・レクチェ”のパフェ」3,000円は、芳醇な洋梨のゼリーや自家製アイスクリームとの絶妙な組み合わせ。

「九州産“恋みのり”のストロベリーパフェ」2,800円は、甘酸っぱい苺の味わいが口いっぱいに広がり、冬の訪れを感じさせる一品です♡

デザート＆アイスソーダも冬限定で登場

同期間には、デザートやドリンクも充実。高知県産“水晶文旦”とホワイトチョコレートのムース2,700円は、フレッシュやマーマレード、クリームなど多彩な味わいが楽しめます。

「九州産“恋みのり”とルビーチョコレートのタルト仕立て」2,700円は、苺のジュレやルビーチョコレートのアイス、マカロンを添えた贅沢な一品。

またラズベリーのアイスクリームソーダ1,300円もホリデー気分にぴったりです♪

資生堂パーラーで過ごす贅沢ホリデー♡

資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェの12月限定メニューは、ホワイトクリスマスパフェや旬の洋梨・苺を使ったパフェ＆デザート、アイスクリームソーダまで、贅沢なラインナップが揃います。

価格は税込1,300円～3,000円。ホリデーシーズンの特別なひとときを、銀座のカフェでゆったり楽しんでみてください♡提供期間や内容は食材状況により変更になる場合があります。