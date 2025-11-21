¥¢¥µ¥Ò¥°¥ë¡¼¥×HD¤¬2026Ç¯2·î¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òÉüµì¤Ø¡¡¼è°úÀè¤ËÅÁÃ£¡¡¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ç9·î²¼½Ü¤«¤é¼õÃí¡¦½Ð²Ù¤Ë±Æ¶Á
2026Ç¯2·î¤Ë¤â¥·¥¹¥Æ¥à¤òÉüµì¤µ¤»¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÈÂå¶âÍ×µá·¿¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¥¢¥µ¥Ò¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯9·î²¼½Ü¤«¤éÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤¬È¯À¸¤·¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î½Ð²Ù¤¬°ìÉô¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¢¥µ¥Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Ï2026Ç¯2·î¤Ë¤â¥·¥¹¥Æ¥à¤òÉüµì¤µ¤»¡¢ÄÌ¾ïÄÌ¤ê¾¦ÉÊ¤Î¼õÃí¤ä½Ð²Ù¤ò¹Ô¤¨¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼è°úÀè¤ËÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¼Ò¤ÏÍè½µ27Æü¤Ë¼ÒÄ¹¤é¤Ë¤è¤ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¤³¤¦¤·¤¿Éüµì¤Î¤á¤É¤Î¤Û¤«¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ë¤è¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£