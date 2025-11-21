富山市長「ライトレールに匹敵する大事業」 富山地鉄 不二越上滝線の再構築
厳しい経営が続く富山地方鉄道の不二越・上滝線をめぐり、富山市の藤井市長はきょう、利用促進に向けて新駅の設置や駅舎のリニューアルなど、あらゆる可能性を探る考えを示し、「ライトレールに匹敵する大きな事業」という認識を示しました。
富山地方鉄道は、本線の滑川ー宇奈月温泉間と、立山線の岩峅寺ー立山間について、今年12月末までに沿線自治体から運営支援の意思表示がなければ、廃止を届け出る方針を示しています。
富山市の藤井市長はきょうの定例会見で、不二越・上滝線について「乗ってもらえる工夫が必要」としたうえで、新駅の設置や駅舎のリニューアルなど、あらゆる可能性を調査すると述べました。
富山市 藤井市長
「富山港線をライトレールにした、あれは一大事業だったわけですね。それと匹敵するくらいの大きな事業なんですね。予算もかかりますし、まちづくりという大きな視点もそこに入っていますし、年数もかかるわけですから、しっかりと協議をしていきたいと思っています」
一方、新川地域を走る本線をめぐっては、今月29日の分科会で県と沿線の市と町が、来年度の運行を支援する意向を示したうえで、廃止の判断を先送りし、来年11月末としている廃止時期の延期を求める見込みです。
富山市はこの会合には参加していませんが、藤井市長は来年度の支援について、富山市も負担する方針であることを明らかにしました。
また、立山線についても来年度の財政支援を行うとしたうえで、観光路線としてどう存続させていくかが焦点という考えを示しました。