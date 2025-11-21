¹ñÆâºÇ¹âÎðÍº¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«¥¾¥¦»à¤Ì¡¡¿äÄê36ºÐ¡¢ÀçÂæ¤ÎÆ°Êª±à
¡¡ÀçÂæ»Ô¤ÎÈ¬ÌÚ»³Æ°Êª¸ø±à¤Ï21Æü¡¢Íº¤Ç¤Ï¹ñÆâºÇ¹âÎð¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«¥¾¥¦¡Ö¥Ù¥ó¡×¤¬»à¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¿äÄê36ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£1990Ç¯¤ËÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤«¤éÍè±à¤·¡¢¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£23Æü¤«¤é±àÆâ¤Ë¸¥²ÖÂæ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±±à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ù¥ó¤Ïºò½©¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬Â³¤¡¢º£·î14Æü¤´¤í¤«¤éÊâ¹Ô¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Î²°³°Å¸¼¨¤Ï17Æü¤Ç¡¢21ÆüÄ«¤Ë¼«ÎÏ¤Çµ¯¤¾å¤¬¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¸á¸å0»þ20Ê¬¤´¤í¤Ë»à¤ó¤À¡£»à°ø¤ÏÄ´ººÃæ¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö³§¤µ¤Þ¤ËËÜÅö¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥Õ¥ê¥«¥¾¥¦¤Î¹ñÆâºÇ¹âÎð¤Ï¡¢Æ±±à¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ó¤Î¡Ö¥á¥¢¥ê¡¼¡×¤Ç¿äÄê59ºÐ¡£