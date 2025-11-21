Å·°æ¤ËÃ£¤¹¤ë±ê¡Ä¡ÖCOP30¡×²ñ¾ìÆâ¤Ç²ÐºÒ¡¡²Ð¸µ¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¥Ö¡¼¥¹¤Î¶á¤¯¡×¤È¥Û¥¹¥È¹ñ¡¦¥Ö¥é¥¸¥ë´Ñ¸÷Áê¡¡¸¶°ø¤ÏÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É¤ÎÅÅ»Òµ¡´ï¤«
20Æü¸á¸å¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëËÌÉô¤Î¥Ù¥ì¥ó¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¹ñÏ¢¤Î²ñµÄ¡¢COP30¤Î²ñ¾ì¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³Æ¹ñ¤ÎÂåÉ½¤é¤¬ÈòÆñ¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¸½¾ì¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÐºÒ¤Ï³Æ¹ñ¤ÎÅ¸¼¨¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä³Æ¹ñÂåÉ½ÃÄ¤¬¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦²ñµÄ¾ì¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Å·°æ¤Þ¤ÇÇ³¤¨¾å¤¬¤ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ê±ê¤ÏÀª¤¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¡¢¼þ°Ï¤Ë¤Ï¶ÛÇ÷¤·¤¿À¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦ÍÍ»Ò¤ä¡¢¾Ã²Ð´ï¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¾Ã²Ð³èÆ°¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²ÐºÒ¤Î±Æ¶Á¤Ç²ñµÄ¤¬°ì»þÃæÃÇ¤·¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ë¤¤¤¿ÆüËÜ¤ò´Þ¤à³Æ¹ñ¤ÎÂåÉ½ÃÄ¡¢Íè¾ì¼Ô¤é¤¬²°³°¤ËÈòÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤ÏÌó200¥«¹ñ¤ÎÂåÉ½¤¬ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄÃæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ìÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢²èÌÌ±ü¤«¤é±ê¤¬Ç³¤¨¾å¤¬¤ê¡¢¤ï¤º¤«1Ê¬¤Û¤É¤Ç¹ÈÏ°Ï¤Ë±ì¤¬½¼Ëþ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¼þ°Ï¤Ë¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤â°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¡¢¹²¤¿¤À¤·¤¯ÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ð¤ÏÌó6Ê¬¤ÇÄÃ°µ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±ì¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤À¤È¤·¤Æ13¿Í¤¬¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²ÐºÒ¤òÌÜ·â¤·¤¿¿Í¤Ï¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ³°¤Ë½Ð¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢Á´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤ÊÆ¨¤²²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ø²Ð»ö¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½Ð¸ý¤¬Á´¤¯¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñºÝ²ñµÄ¤Î²ñ¾ì¤òÂçº®Íð¤µ¤»¤¿¤³¤Î²ÐºÒ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¾ÃËÉÅö¶É¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É¤ÎÅÅµ¤µ¡´ï¤«¤é½Ð²Ð¤·¤¿²ÄÇ½À¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î´Ñ¸÷Âç¿Ã¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²Ð¸µ¤ÏÃæ¹ñ¥Ö¡¼¥¹¤Î¶á¤¯¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢º£²ó¤ÎCOP30¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Î³°¤Ç¤Ïµ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤Î¶¯²½¤Ê¤É¤òµá¤á¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬Ï¢Æü½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÐ¤äÀÖ¤Î´ú¤ò·Ç¤²¤ÆÂçµ¬ÌÏ¥Ç¥â¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ÎÀè½»Ì±¡¢´Ä¶³èÆ°²È¤ä»ÔÌ±¤é¤Ç¤¹¡£
Àè½»Ì±¤é¤Ï¡¢¼«¤é¤ÎÀ¸³è·÷¤Ç¤¢¤ëÇ®ÂÓ±«ÎÓ¤¬È²ºÎ¤äµ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¼¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢´Ä¶ÊÝ¸î¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
11Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥âÂâ¤¬²ñ¾ì¤Ø²¡¤·Æþ¤í¤¦¤È¤·¤Æ·ÙÈ÷°÷¤È¾×ÆÍ¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë14Æü¤Ë¤Ï¡¢²ñ¾ìÆþ¤ê¸ý¤òÉõº¿¤·ºÂ¤ê¹þ¤ß¤Î¹³µÄ¥Ç¥â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤Éº®Íð¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Çµ¯¤¤¿º£²ó¤Î²ÐºÒ¡£
COP30¤Ï21Æü¤ËºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ò¾Ä¤âÆñ¹Ò¤·¤Æ¤ª¤ê²ñ´ü¤Î±äÄ¹¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£