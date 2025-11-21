デビュー1年半であらゆるメジャー雑誌のカバーを飾り、「グラビア界の超新星」と呼ばれたグラビアアイドル、榎原依那さんの20代ラストとなる2nd写真集（撮影：Takeo Dec.）が12月3日、講談社よりリリース。誌面カットが公開されました。



【写真】「大人の色気を存分に出せた気がします」と話した榎原依那さん

大阪出身の榎原さんはショートカットのキュートなルックスと抜群のスタイルを武器に、2024年2月に衝撃のグラビアデビュー。2024年10月には1st写真集を発売し即重版、25年2月にはFRIDAY40周年記念「グラデミー賞」大賞を受賞。快進撃が続きます。



「1st写真集では表現できなかった”さらなる境地”を追求したい」と臨んだ2nd写真集の撮影。写真集の舞台は、夏のフィジーと冬のオーストラリア・シドニーです。ありのままの彼女を季節感の異なる2つの国で迫りました。



「世界最高のビーチ」とよばれるフィジーの海では、大自然の中で開放感あふれる健康的なビキニ姿を披露。爽やかで可愛らしい王道グラビアは必見です。一転して大都市のシドニーでは洗練された雰囲気で大人っぽい色香を醸すなど、多彩な表現力を存分に発揮しています。自身初となるTバックランジェリーで丸みのあるヒップラインを露わにしたり、大胆な衣装でバストトップを隠したヌーディーショットに挑んだりするなど、過去最大露出のカットも多数収録しています。



榎原さんは「みんなのおかげで念願の20代ラスト写真集だせるよ！！！！笑 本当にいつもありがとうございます！去年には出せなかったであろう大人の色気を存分に出せた気がします！笑 キラーカットも自信あるのでぜひみなさんお楽しみにしてて欲しいのと絶対ゲットしてください！よろしくお願いします^ - ^」と喜びを語っています。



【榎原依那さんプロフィール】

えのはら・いな 生年月日1997年10月16日 大阪府出身 身長164センチ 2024年2月にFRIDAYでグラビアデビュー。大阪府泉南市のPRモデルやバラエティ番組に出演するなどマルチに活躍中。1st写真集『Inaism』は重版を重ねてロングヒットに。公式YoutTube「榎原依那 Officialyoutube」も随時更新中。最新情報は公式XやInstagram、TikTok(いずれも＠ina_enohara)