声優・小坂井祐莉絵の写真集『小坂井祐莉絵1st写真集 好きですよね』（イマジカインフォス）が11月21日（金）に発売された。

【画像】シンガポールで見せた大胆姿・特典詳細も

舞台は、常夏の国・シンガポール。マリーナベイ・サンズや、緑豊かな庭園を背景に、これまでに見たことのないような大胆な姿を披露。撮影は、細居幸次郎が担当。ランジェリーカットにも初挑戦し、30歳を迎えてさらに美しくなった彼女の魅力を凝縮した一冊となった。

今作は“耳で楽しむ写真集”と題し、小坂井の“声”に特化した写真集となっている。ボイス特典が付くのは【紙版】のみで、表紙・特別付録フォトカードの二次元コードを読み取ることで、一緒にシンガポールを旅行した気分が味わえる「デートボイスドラマ」や、聞くたびに音声が変わる「スペシャルボイス」を聞くことができる。※全コンテンツを入手するには、フォトカード裏面のシリアルコードが必要となる。

小坂井との思い出写真をイメージした３種類から１枚、ランダムでオリジナルフォトカードを封入（電子版を除く）。右上の二次元コードからサイトにアクセスし、フォトカード裏面記載のシリアルコードを入力することで、購入者限定の音声コンテンツを聞くことが可能だ。同時リリースとなる【電子版】には、デジタル限定コンテンツとして未公開グラビアを24ページ追加で収録。より多くの写真が掲載される。電子版にはボイス特典は含まれない。

アクリルスタンドやB2タペストリーなどの限定版や特典付き写真集が発売されるほか、各種イベントも開催。当日券が発売されるイベントも開催される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）