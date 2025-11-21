旅先で買いたい「茨城県のお土産」ランキング！ 2位「納豆チップル」、では1位は？ 【2025年調査】
秋の深まりとともに、ドライブや旅行が最も楽しいシーズンとなりました。 旅の思い出を素敵に持ち帰るため、贈っても喜ばれる旬の味覚や定番品を知っておきたいところです。All About ニュース編集部では、2025年11月11日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「お土産に関するアンケート」を実施しました。
その中から、旅先で買いたい「茨城県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「お土産で買ったことがある。おいしかったのでリピートしたい」（30代女性／神奈川県）、「納豆とスナックが合っていて美味すぎるからです」（20代男性／東京都）、「茨城出身の身ですので、帰省したら購入するものとして選択しました」（30代女性／栃木県）といった声が集まりました。
回答者からは「お芋の甘さがちょうどよい」（40代女性／埼玉県）、「茨城名産のほしいもを甘く柔らかく加工しており、子どもから大人まで喜ばれるから」（20代女性／東京都）、「干し芋が好きで、健康志向の方へのお土産にもいいと思います」（50代回答しない／愛知県）、「茨城といえばお芋。ぜったいに美味しい」（20代女性／茨城県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：納豆チップル（リスカ株式会社）／43票茨城県の特産品といえば、やはり納豆。その納豆の風味を気軽に味わえるのが、うまい棒でおなじみのリスカ株式会社が製造するスナック菓子、納豆チップルです。特徴はサクッとした軽快な食感と、納豆独特のネバつきではなく香ばしさをいかした風味。子どもから大人まで、多くの人に愛されています。
1位：半熟ほしいも（焼き芋専門店 芋やす）／65票茨城県は干し芋の生産量が日本一。その中でも特に人気を集めたのが、焼き芋専門店「芋やす」の半熟ほしいもです。茨城県産紅はるかを使用し、しっとりとした仕上がりと上品な甘さが特徴。まるでスイーツのような味わいで、お土産としてはもちろん、自分へのご褒美としても購入する人が多い逸品です。
