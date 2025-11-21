粗品、“意味深動画”のその後を公開。コメント欄では「フェイクドキュメンタリー？」「考察系シリーズ？」
お笑いコンビ・霜降り明星の粗品さんは11月19日、自身のYouTubeを更新。前回に続く、意味深な動画を更新しました。
【画像】粗品の意味深動画？
今回投稿された動画は、粗品さんが「あ、すいません、こんにちは〜」とあいさつし、建物の中に入るという前回の続きからスタート。ペンを持ち、何かを記入している粗品さんに女性が「では本日はそのままお泊り頂いて…」と説明し、女性の話を聞く限り、粗品さんは東京以外の地のグランピング施設に来ているようです。
宿泊費の8万8100円を自腹で現金で支払い、「サインが欲しい」というフロントの女性に快く対応。このグランピング施設は以前、2021年放送のテレビドラマ『着飾る恋には理由があって』（TBS系）のロケ地にもなったそうで、フロントの壁には横浜流星さんと川口春奈さんのものらしきサイン色紙が飾られています。
フロントの建物を出て、宿泊するグランピング施設へ。ドーム型の部屋はベッドが4台も置かれていてだいぶ広く、屋根を打つ雨の音が響きます。粗品さんは椅子に座り、終始無言でスマホを見ながらため息をついたり、腕を組んで考え込むような表情をしたり、あくびをしたり……今回も謎を残したまま、動画は終了しました。
コメントでは「粗品さんが以前ラジオで、精神的に疲れた時は誰もいない山小屋とかで一人になりたいって言ってたからそれのことかな？？」「考察系シリーズはじまってるみたいで嬉しい」「視聴者かき乱すの好きやなぁ」「スーツでグランピングはだいぶおかしい」「我々は何を見せられてるんだwwwww」「電電電話でバーベキュー1人で行ってYouTube回してたって言ってたからほぼ確でそれやろうなあ」「ずっとアウトレイジの空気」「え、こんな喪にふくす格好しといて宿泊…？」「喪服大雨4人部屋1人グランピング！？」「フェイクドキュメンタリー？」「なんの企画なんだ…？」と引き続き憶測の声が寄せられています。
【画像】粗品の意味深動画？
「フェイクドキュメンタリー？」「なんの企画なんだ…？」12日にもタイトルも説明文もなく、黒いスーツに黒いネクタイ姿で無言でドライブをする動画を投稿し、さまざまな憶測を呼んだ粗品さん。目的地にたどり着き、車を降りてどこかの建物に入るところで前回の動画は終わっていました。
宿泊費の8万8100円を自腹で現金で支払い、「サインが欲しい」というフロントの女性に快く対応。このグランピング施設は以前、2021年放送のテレビドラマ『着飾る恋には理由があって』（TBS系）のロケ地にもなったそうで、フロントの壁には横浜流星さんと川口春奈さんのものらしきサイン色紙が飾られています。
フロントの建物を出て、宿泊するグランピング施設へ。ドーム型の部屋はベッドが4台も置かれていてだいぶ広く、屋根を打つ雨の音が響きます。粗品さんは椅子に座り、終始無言でスマホを見ながらため息をついたり、腕を組んで考え込むような表情をしたり、あくびをしたり……今回も謎を残したまま、動画は終了しました。
コメントでは「粗品さんが以前ラジオで、精神的に疲れた時は誰もいない山小屋とかで一人になりたいって言ってたからそれのことかな？？」「考察系シリーズはじまってるみたいで嬉しい」「視聴者かき乱すの好きやなぁ」「スーツでグランピングはだいぶおかしい」「我々は何を見せられてるんだwwwww」「電電電話でバーベキュー1人で行ってYouTube回してたって言ってたからほぼ確でそれやろうなあ」「ずっとアウトレイジの空気」「え、こんな喪にふくす格好しといて宿泊…？」「喪服大雨4人部屋1人グランピング！？」「フェイクドキュメンタリー？」「なんの企画なんだ…？」と引き続き憶測の声が寄せられています。