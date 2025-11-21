²¬»³»ÔËÌ¶èÀÄ¹¾¤Ç2³¬·ú¤Æ½»Âð¤òÁ´¾Æ¡¡¹õ±ì¤¬Î©¤Á¾å¤ë¡¡½»¿Í¤ÎÃËÀ¡Ê78¡Ë¤¬´é¤Ë¤±¤¬¡¡·Ú½ýÌÏÍÍ
¤¤ç¤¦¡Ê21Æü¡ËÍ¼Êý¡¢²¬»³»ÔËÌ¶èÀÄ¹¾¤ÎÌ±²È¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¡¢ÃËÀ1¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤ÆÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ú½ý¤ÎÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹õ±ì¤¬Î©¤Á¾å¤ë·úÊª¡¡»ëÄ°¼ÔÅê¹Æ¤Î²èÁü
RSK¤Î¾ðÊó¥«¥á¥é¤Ç¤Ï·ã¤·¤¯¹õ±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¡Ê21Æü¡Ë¸á¸å5»þ¤´¤í¡¢²¬»³»ÔËÌ¶èÀÄ¹¾5ÃúÌÜ¤ÎÌ±²È¤«¤é½Ð²Ð¡£²Ð¤ÏÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð1Åï¡¢¤ª¤è¤½180Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤òÁ´¾Æ¤·¡¢Ìó1»þ´Ö15Ê¬¸å¤Î¸á¸å6»þ²á¤®¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²È¤ÏÉ×ÉØ2¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢½Ð²ÐÅö»þºÊ¡Ê77ºÐ¡Ë¤¬²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ëµ¤¤Å¤ÄÌÊó¡¢¾Ã²Ð¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿É×¡Ê78¡Ë¤¬´é¤Ë¤±¤¬¤ò¤·ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¡¢·Ú½ý¤ÎÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£¾ÃËÉ¤È·Ù»¡¤Ç½Ð²Ð¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£