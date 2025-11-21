「レブロン キス シュガー スクラブ」ハローキティ（税込 990円）

　サンリオの人気キャラクターを描いた限定パッケージの「レブロン キス シュガー スクラブ」が、12月4日（木）から、数量限定で発売される。

■EC限定アイテムも

　今回、人気リップケアシリーズ「レブロン キス シュガー スクラブ」から登場するのは、“いつもいっしょのお友だち”をテーマに、サンリオのキャラクターたちが仲良く寄り添う癒しの世界観をデザインした限定パッケージ全5種。

　ラインナップには、「2025年サンリオキャラクター大賞」で上位にランクインしたポムポムプリンやシナモロール、ポチャッコ、ハローキティ、マイメロディがそろい、いずれも大切な友達との仲良しな様子が表現されている。

　また、カラーバリエーションはハローキティの「ピーチピンク」、ポチャッコの「アサイーパープル」、マイメロディの「ストロベリー」、シナモロールの「シュガーミント」の4色で、ポムポムプリンを描いた「シュガーミント」はEC限定で展開される。

　なお、「レブロン キス シュガー スクラブ」は、洗い流さないタイプのシュガースクラブ。塗るだけで角質＆保湿ケアできるアイテムだ。